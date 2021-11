Nytt hopp om att fånga förrymda järven Joplin

Hösten är tuff för en järv i Västra Götaland. Längre norrut i landet lever järvar i det fria och där kan djuren hitta gott om föda i de kadaver som större rovdjur lämnar efter sig.

Men i Bohuslän är det ont om björn, varg och lo och här finns heller inga järvar. Med ett undantag – Joplin – järvtiken som i våras rymde från djurparken Nordens ark.

I jakten på Joplin har djurparken satt in drönare och engagemanget från allmänheten har varit stort. Under augusti och september sågs hon vid upprepade tillfällen i ett område i närheten av parken. Sedan slutade rapporterna att komma in.

– Efter det har det varit tyst, och det är klart, då funderar man ju på hur det har gått, säger Ewa Wikberg, zoologisk chef på Nordens ark.

I en video på Facebook berättar hon om hur det på söndagen ringde i hennes telefon.

– Det var en man som satt på ett pass och han ringde och sa att nu gick det en råbock här på bergssidan och efter kom er järv. Han såg henne i kikarsiktet och kunde ta en bild med sin mobil, säger Ewa Wikberg.

Att det är Joplin som siktats råder det ingen tvekan om, enligt Ewa Wikberg.

– Det är kanske lite magstarkt, för även om jag har sett på järvar i 30 år så skulle jag inte kunna säga att det är den eller den järven om jag gick på fjället. Men vi har inga andra järvar i Västra Götaland, säger hon.

En skötare från parken som har arbetat med Joplin sedan hon var liten kunde på söndagen se henne med egna ögon från en bergknalle i området.

Tillsammans med en hundförare tog djurskötaren upp jakten på Joplin. Tanken var att jaga upp henne i ett träd för att kunna skjuta och söva henne, men hunden fick spår på räv och villade bort sig.

Under sommaren har Joplin klarat sig bra på småvilt. Hon kan till och med ha ätit insikter, säger Ewa Wikberg, men när vintern nalkas hårdnar vilkoren för järven.

Gissningsvis har hon ätit slaktrester som jägare har lämnat efter sig, men det faktum att hon nu har siktats vid Hallinden, ett för Joplin nytt område runt en halvmil från Norden ark, tyder på att hon har fått ont om föda.

Ewa Wikberg säger att det är angeläget att Joplin fångas in så snart som möjligt.

– Vi har ett ansvar att få tag på henne så att hon inte svälter, säger hon.

Jakten på Joplin fortsätter och djurparken har satt ut fällor med kameror i skogen kring Hallinden. Ewa Wikberg säger att chanserna att fånga henne nu har förbättrats avsevärt:

– När vi vet var hon håller till så blir det lättare, vi fortsätter att jobba, säger hon och fortsätter:

– Jag är väldigt tacksam för allmänhetens stöd och myndigheternas snabba uppbackning.

När Joplin rymde hade hon satts i karantän i ett särskilt hägn inför en flytt till Moskvas zoo, där hon skulle fungera som avelstik.

Under tiden i karantän lyckades järven hitta en lös maska i det galvaniserade metallnätet som hon lirkade loss. Genom det lilla hålet i nätet kunde hon sedan smita ut till friheten.

– Det var ett enda litet fabrikationsfel och det hittade hon. Ingen annan järv har hittat det och det gick inte att se utifrån, säger Ewa Wikberg.

Läs DN:s nyheter från Västsverige.