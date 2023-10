Oenighet om skatterna i oppositionens budgetförslag

Logga in

Samtliga oppositionspartier har nu presenterat sina alternativ till regeringens ekonomiska politik, de så kallade skuggbudgetarna. Välfärdsverksamheterna är prioriterade hos alla partier med förslag om både ökningar av de generella statsbidragen och mer riktade satsningar.

– Välfärden har drabbats hårt av de stigande kostnaderna, säger Mikael Damberg (S), ekonomisk-politisk talesperson.

S vill öka de generella statsbidragen till regionerna med sex miljarder mer än regeringen, medan kommunerna ska få fyra miljarder mer. Även V och MP skjuter till summor på över tio miljarder till kommuner och regioner.

En av de stora intäktsposterna för S i sin skuggbudget är en tillfällig skatt på det som partiet kallar för bankernas övervinster. Tio miljarder kronor vill S dra in genom att nästa år beskatta bankernas vinster på det så kallade räntenettot, det vill säga skillnaden mellan in- och utlåningsräntan.

– Det är rimligt att de banker som gör stora vinster är med och betalar, säger Mikael Damberg (S).

S går samtidigt fram med en skattesänkning för löntagare som liknar den som regeringen föreslår men vill att även sjukskrivna och arbetslösa ska få del av den. Till skillnad från regeringen vill S dock avskaffa jobbskatteavdraget för dem som har månadsinkomster över 100 000 kronor.

C-ledaren Muharrem Demirok vill sänka inkomstskatterna. Foto: Mikaela Landeström/TT

Centerpartiet sticker ut bland oppositionspartierna genom att bland annat föreslå sänkta skatter för höginkomsttagare, sänkta arbetsgivaravgifter och en sänkt a-kassa. C vill även göra stora neddragningar av arbetsmarknadspolitiken och sänka arbetsgivaravgifterna för låga inkomster.

– Vi satsar totalt tio miljarder mer på skattesänkningar än regeringen, säger C-ledaren Muharrem Demirok.

Ali Esbati (V) föreslår att skatterna höjs med drygt 60 miljarder kronor. Foto: Henrik Montgomery/TT

Det ska ställas mot Vänsterpartiet som har rakt motsatta förslag. V vill höja skatten för höginkomsttagare, höja a-kassan och ge mer pengar till arbetsmarknadspolitiken. Sammanlagt vill V höja skatterna med drygt 60 miljarder mer än vad regeringen vill göra.

– Vi ser att vi kan använda de rikedomar som finns till det som medborgarna har goda skäl att kräva, säger Ali Esbati (V), ekonomisk-politisk talesperson.

V vill också att staten i nuläget ska överge överskottsmålet och låna till investeringar. Det är en linje som stöds även av Miljöpartiet som vill lägga 100 miljarder kronor per år i olika klimatinvesteringar de närmaste tio åren. Finansieringen ska ske genom att staten ökar sin belåning.

Janine Alm Ericson (MP) tycker att staten bör låna pengar till klimatinvesteringar. Foto: Henrik Montgomery/TT

– Sverige har en mycket låg statsskuld. Nu är det dags att använda det utrymmet för att göra de investeringar som krävs, säger Janine Alm Ericson (MP), ekonomisk-politisk talesperson.

Alla oppositionspartier har högre klimatbudgetar än vad regeringen lagt fram.

Samtliga oppositionspartier säger nej till regeringens förslag om att sänka skatten på bensin och diesel. Alla har i sin tur olika förslag för att på ett eller annat sätt kompensera elbilsköpare eller människor på landsbygden som är beroende av bilen. C föreslår till exempel ett system som ska innebära tre kronor lägre pris per liter för dem som bor på landsbygden. S vill införa en så kallad tankrabatt som skulle innebära att en person som bor i glesbygden kan få 2 000 kronor per bil.

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) anser att oppositionens skuggbudgetar spretar.

– Det är tydligt att det inte finns ett samlat alternativ på oppositionssidan, säger hon.