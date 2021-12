Västmanland har högst smittspridning i landet

Smittspridningen har de senaste veckorna ökat i Sverige. Även om antalet fall ligger en bra bit under dagsnoteringarna från samma tid i fjol, då med en topp på över 11 000, så rapporteras nu över 4 000 fall per dag nationellt.

– Vi har ett fortsatt ökat antal fall i landet och vi får nog räkna med att det fortsätter så ett tag till, sade Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten på veckans presskonferens.

Antalet fall per invånare varierar dock rejält mellan landets regioner. Vecka 49 låg Västmanland högst, med 341 fall per 100 000 invånare, och Gotland lägst med 78 fall per 100 000 invånare.

– Vi har legat högst i landet i två månader, men det är svårt att entydigt förklara varför vi skiljer ut oss. En slutsats vi har dragit under pandemin är att det växlar mellan regionerna och över tid. I våras hade vi till exempel påtagligt färre fall än de kringliggande regionerna, säger Jan Smedjegård, smittskyddsläkare i Region Västmanland.

En faktor som kan förklara att det ser olika ut är hur testningen bedrivs. Jan Smedjegård lyfter gärna fram regionens smittspårning när det sker utbrott bland skolbarn.

– Vi smittspårar mycket aktivt i grupper med flera fall. Vid två covidfall i en klass rekommenderar vi provtagning av hela klassen inklusive klasskamrater utan symtom. Sedan 3-4 veckor tillbaka ser vi de flesta fallen bland barn i förskoleklass och lågstadiet. Den gruppen har under den senaste veckan dubbelt så många fall jämfört med mellanstadiegruppen, säger han.

På flera håll har det skett utbrott av corona i skolor. Foto: Pontus Lundahl/TT

Även Gävleborg låg högt förra veckan, med 246 fall per 100 000 invånare. Regionens smittskyddsläkare Shah Jalal lyfter även han fram smittspridningen bland yngre barn.

– Vi har sett klusterutbrott, framför allt i skolor, men även i åldersgrupperna 30–39 år och 40–59 år. Det betyder antagligen att det börjar hos barn, och att de sedan sprider vidare till sina föräldrar, säger han.

Flera gånger har skolor beslutat om distansundervisning i perioder efter ett utbrott, ibland några dagar och ibland längre tid.

– Men det är inte helt rättvist att säga att utbrotten sker i skolor, barnen träffas även på andra sätt, till exempel i idrottsföreningar. De kan ha smittats i skolan eller utanför skolan, men vi ser konsekvenserna där, säger Shah Jalal.

Fakta. Smittspridning vecka 49 per 100 000 invånare Västmanland: 341 Västernorrland: 254 Gävleborg: 246 Örebro: 230 Skåne: 228 Dalarna: 228 Stockholm: 210 Kalmar: 202 Halland: 181 Värmland: 180 Blekinge: 164 Jämtland/Härjedalen: 163 Jönköping: 159 Uppsala: 153 Sörmland: 135 Västra Götaland: 118 Västerbotten: 100 Östergötland: 93 Kronoberg: 85 Norrbotten: 81 Gotland: 78 Källa: Folkhälsomyndighetens veckostatistik Visa mer

Smittskyddsläkaren Anders Nystedt i Norrbotten ser ett annat smittoläge just nu, med 81 fall per 100 000 invånare. Han säger att regionen även i tidigare smittovågor legat en bit efter övriga Sverige.

– Det är svårt att förklara, men vi har sett att vi inte riktigt håller samma tempo som resten av Sverige. Och varför är det så? Det vete tusan. Men Norrbotten ligger bra till med vaccinationstäckning och det hjälper ju när det gäller att hålla nere smittspridningen just nu, säger han.

Från den 8 december gäller en rad rekommendationer, bland annat att alla ska hålla avstånd i offentliga miljöer och att man ska undvika trängsel i kollektivtrafik. Regeringen flaggade på torsdagen för att nya åtgärder kan vänta i nästa vecka.

Västmanlands smittskyddsläkare Jan Smedjegård skulle gärna se att till exempel krav på covidbevis för restauranger införs så snart som möjligt.

– Det kommer förmodligen ett sådant besked. Men frågan är hur snart de låter detta träda i kraft. Det är en åtgärd som kan ge en kombination av direkta och indirekta effekter, både att smittspridningen minskar, men också att de som inte vaccinerat sig faktiskt gör det, säger han.

Även Anders Nystedt i Norrbotten tycker att covidbevis är en bra åtgärd, framför allt för företagarna, men han betonar att det viktigaste är att folk följer de rekommendationer som redan finns på plats.

– Covidfallen kommer att öka, men vi ser också att antalet influensafall sticker rakt upp nu, vilket också kommer att medföra trubbel för vården. Restriktionerna mot covid funkar ju lika bra mot influensa, säger han.

