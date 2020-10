Ökad smittspridning och fler restriktioner i Norden

Sverige

Uppsala, som den senaste tiden haft en hög smittspridning, blev tidigare i veckan först i Sverige med att införa skärpta rekommendationer lokalt, bland annat ska man undvika att delta i fester. Örebro, Skåne och Stockholm är i riskzonen för liknande åtgärder.

Samtidigt som smittspridningen ökar i Sverige har de särskilda råden för personer över 70 år slopats. Publiktaket vid evenemang med sittande publik höjs från den 1 november från 50 till 300. På restauranger och kaféer får högst åtta personer sitta vid samma bord. Nattklubbar får ta emot högst 50 personer.

Statsepidemiolog Anders Tegnell har flaggat för ett julfirande utan släktkalas och fortsatt hemarbete i vår. Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson har sagt att vi får räkna med restriktioner i minst ett år till.

Totalt har 110.594 personer bekräftats smittade av covid-19. De senaste dagarna har mer än tusen nya fall tillkommit varje dygn. 5.933 personer har avlidit.

Island

Smittspridningen är betydligt högre än tidigare under pandemin och antalet smittade över en tvåveckorsperiod är nu 231 på 100.000 invånare. De senaste dagarna visar dock en lätt nedgång. Särskilt utsatt är Reykjaviksområdet. Trycket på den isländska sjukvården är fortsatt lågt med 18 personer inlagda och tre på intensivvård, elva har avlidit sedan pandemin började.

Under veckan har smittan för första gången tagit sig in på äldrevården på ett sjukhus i Reykjavik. I huvudstadsområdet har myndigheterna stängt alla simhallar – som är en viktig del av islänningarnas vardag – men också en rad andra serviceinrättningar som frisörer, massörer och barer och en högsta nivå på 20 personer är satt för offentliga möten.

Detta har gjort att konferenser och utbildningar inte kan genomföras och att gymnasieskolorna är stängda – medan grundskolorna är öppna – sedan den 20 oktober. Teatrar och biografer får ta emot högst 50. Restauranger måste stänga senast klockan 21.

Det råder också en allmän avrådan från att resa till och från Reykjaviksområdet.

– Många trodde att det inte skulle komma en andra våg och kanske slappnat av, säger Gunnhildur Lily Magnusdottir, docent i statsvetenskap vid Malmö universitet, som följer Island.

Norge

Smittspridningen ökar i Norge och nästa vecka kommer de nationella restriktionerna att skärpas. Enligt statsminister Erna Solberg är det julfirandet som står på spel.

Sannolikt kommer det att handla om begränsningar av folksamlingar och krav på munskydd i vissa situationer. Smittskyddsdirektören Frode Forland säger till DN att det är viktigt att rikta åtgärderna mot de situationer där den största smittspridningen sker – på privata fester, barer och arbetsplatser.

Norge har haft ett antal större lokala utbrott, som enligt Forland hejdats snabbt tack vare effektiv smittspårning.

Totalt har 17.233 bekräftats smittade. 279 har registrerats som avlidna.

Danmark

Med 859 bekräftat smittade under 24 timmar fortsätter smittspridningen i Danmark att öka. Smittoläget beskrivs som ”bekymmersamt” i 84 av 98 kommuner. Siffrorna är de högsta under hela coronakrisen och har följt en stigande kurva den gångna veckan: 452, 529, 630, 760 och 859. Det totala antalet smittade var på fredagen 38.622 och antalet avlidna till följd av covid-19 var då 697. Av dessa har tre avlidit under det senaste dygnet.

På fredagen införde Danmark krav på munskydd också inomhus och utökade kraven från allmänna transportmedel, kaféer och restauranger till att även gälla butiker, biografer, kulturinstitutioner, sjukhus och skolor där ungdomar utbildas. Ingen alkohol kommer att säljas efter klockan 22.

Färöarna har haft 490 bekräftade fall, har just nu ingen inlagd på sjukhus och inga dödsfall.

Grönland har haft 17 bekräftade fall, har just nu ingen inlagd på sjukhus och inga dödsfall.

Finland

Finland har sett ett ökande antal bekräftade fall av smittade och på fredagen registrerades ytterligare 219. Antalet som vårdas på sjukhus har också ökat liksom de som får intensivvård. Finlands regering är på väg att ta fram en ny lag som ska ge restauranger, barer och nattklubbar olika restriktioner. Detta kommer att betyda att en restaurang som främst serverar mat kommer att få ta emot 75 procent av sitt maximala antal gäster medan en bar, som serverar alkohol i första hand, får nöja sig med 50 procent.

När det gäller idrottsevenemang får den som anordnar en match ta emot 50 procent av vad arenan rymmer. Arbetsresor mellan Sverige och Finland tillåts. Den som vill turista i Finland förväntas sätta sig i en självvald karantän under 14 dagar.

14.474 personer har bekräftats smittade och 353 personer registrerats avlidna.

Åland har de senaste dagarna haft sju bekräftade covid-19-fall och sammanlagt 28 fall. Den som reser till Åland som omfattas av gränskontroll ska under tio dagar hålla sig i karantän.