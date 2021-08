Oklart var järnvägen riskerar att drabbas av översvämning

Det kraftiga regnet förra veckan spolade bort en bit av banvallen mellan Ställdalen och Hällefors och orsakade stopp i tågtrafiken.

Trafikverket har i uppdrag av regeringen att identifiera platser och sträckor där risken för översvämningar och jordskred är störst. Men arbetet har ännu inte påbörjats.

– Det kommer behövas mycket inventering av järnvägsnätet de närmaste åren, säger Malin Lind, nationell samordnare för klimatanpassning på Trafikverket.

Redan 2006 tog dåvarande Banverket fram en metodik för inventering av naturrisker längs järnvägen. Den omfattade händelser som bortspolning, erosion, översvämning, ras och skred. Några provinventeringar gjordes, men metodiken användes inte i den ordinarie verksamheten. 2017 tog Trafikverket fram handboken ”Riskanalys vald järnvägssträcka” som bygger på samma metodik, med geotekniker som undersöker känsliga platser och bansträckor på plats.

Har Trafikverket börjat använda metodiken för inventering?

– Ne, det har vi ännu inte gjort, tanken är att först få in fler geotekniker som ska jobba med detta under kommande år, säger Malin Lind.

Varför har ni inte kommit igång med inventeringen av järnvägen?

– Det har gjorts några pilotprojekt, men inte i den omfattning som vi hade önskat. Det har tagit tid att formera sig för att det ska bli systematiskt och bra.

En del har ändå gjorts för att få en bättre bild av riskerna. De senaste åren har Trafikverket börjat använda geografiska informationssystem (GIS) för att bland annat se hur nära vatten järnvägspåren går.

– Väldigt mycket är kopplat till problemen med översvämningar, men också om det finns jordarter som ökar risken för skred, säger Malin Lind.

Strax före sommaren presenterade Statens geotekniska institut (SGI) en kartläggning av de områden i Sverige där riskerna för ras, skred, erosion och översvämning är som störst. I rapporten framhåller SGI att broar och trummor under höga järnvägsbankar är särskilt sårbara. En skada kan leda till mycket stora störningar i trafiken och höga reparationskostnader.

Trafikverket samarbetar en hel del med SGI, men står nu inför att bygga upp en större egen geoteknisk kompetens.

– För att komma igång ordentligt med inventeringen på järnvägssidan behövs en förstärkning på geotekniksidan, säger Malin Lind.

Agne Gunnarsson är geotekniker i Trafikverkets region öst och en av författarna till handboken som nu ska börja användas för riskanalyser av järnvägen.

– Vi tittar på geologin, men också hur höga järnvägsbankerna är; om de ligger lågt och följer terrängen naturligt, eller om de är uppbyggda. Ligger de högt är de mer utsatta för om något skulle hända, säger han.

Efter en första inventering av en plats eller järnvägssträcka kan det bli aktuellt att gå vidare med noggrannare utredningar.

– Om det är risker som inte går att acceptera måste vi göra något åt dem. Händer det något med järnvägen är det i regel känsligare än om något inträffar på en väg. Ett avbrott i södra Sverige kan få följdverkningar i norra delen av landet om det pågår längre, säger Agne Gunnarsson.

Förra veckan stod också tågtrafiken mellan Grästorp och Vargön still sedan ett tåg kört in i ett nedfallet träd. Tåget trasslade in sig i kontaktledningar och ersättningsbussar sattes in.

För att minska risken att träd förstör ledningar röjer Trafikverket marken närmast spåret så att trädstammarna inte når fram till ledningar och räls om de faller. Hittills har nästan 500 mil järnväg säkrats på det sättet.

Problemet är att det ofta tar lång tid. All skog, till exempel känsliga naturområden, går det inte heller att röja i.

– Vi äger marken där järnvägen går, men vi måste förhandla med de som äger den angränsande fastigheten för att kunna lösa in marken. Det är ett ganska mödosamt arbete, säger Agne Gunnarsson.

Träd som faller över ledningar har varit ett prioriterat område för Trafikverket ända sedan orkanen Gudrun lamslog södra Sverige 2005. Många av de vägar som drabbades av fallande träd kunde öppnas redan dagen efter, medan det dröjde en månad innan alla tågsträckor var i drift igen.

