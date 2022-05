Olycka stoppar tågtrafik mellan Göteborg och Stockholm

Räddningstjänsten larmades om en olycka på spåret strax före 17-tiden. Fyra enheter arbetar på platsen.

– Tågtrafiken är helt stoppad, säger Patrik Hedlund på räddningstjänsten Storgöteborg.

Stoppet påverkar all trafik på sträckorna Göteborg - Stockolm, samt på Göteborg - Hallsberg - Örebro C - Stockholm C, enligt SJ.

Texten uppdateras.