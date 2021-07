Onormalt lite nederbörd i nästan hela landet

23,8 millimeter regn hade fallit i Stockholm under juli till och med lördagen, vilket motsvarar 33,1 procent av hur mycket det brukar regna under dessa veckor där. Även om huvudstaden utmärker sig med denna stora avvikelse talar SMHI:s nederbördsdata att en ganska liten yta av landet nått upp till normalmängden eller högre.

– Det varierar en del över landet med exempelvis Dalarna, norra Värmland samt delar av västra och södra Götaland där det snarare har kommit mer regn än vanligt. På en del håll är det ganska normalt, men särskilt nordöstra Götaland, östra Svealand och delar av Norrland är det ner mot hälften av normal nederbörd, säger SMHI:s meteorolog Sofia Söderberg.

Vanligtvis i Sverige regnar det mest på sommaren, eftersom högre temperaturer medger större mängder vattenånga i luften, och en typisk nederbördsmängd per månad kan nå omkring 100 millimeter beroende på plats. Julistatistiken är inte klar än, men i SMHI:s löpande redovisning domineras kartorna av orange vilket indikerar mellan 0 och 1 millimeter per dygn.

– Markvattenhalterna är just nu under eller mycket under det normala i Götaland, östra Svealand och de inre delarna av Norrland medan det är normalt i övriga landet. Om det skulle fortsätta så är det klart problematiskt för bönder eller växtlighet i allmänhet, naturen blir ju extra känslig med lite markvatten, säger SMHI:s hydrolog Matilda Cresso.

Den extremt torra och varma sommaren 2018 ledde till skogsbränder på många håll, som här i Ljusdals kommun. Foto: TT

Risken för skogsbränder har av SMHI utfärdats som stor eller extremt stor i hela landet utom längs gränsen mot Norge norr om Värmland samt Västerbotten. I delar av Dalarna, Västra Götaland, Småland, Skåne, Blekinge, Södermanland, Västmanland och hela Stockholm råder eldningsförbud.

Expertmyndighetens väderprognos talar dock för att det kan bli mer varierat väder än den senaste tiden då det varit övervägande soligt och torrt på många håll.

Under måndagen väntas regnmoln komma in söderifrån och röra sig norrut under följande dagar, men fortfarande mestadels i väst.

Läs mer:

”Extremernas sommar” kan bero på oväntad klimateffekt

Rekordvarm juni i södra Sverige