Oppositionen vill ha höjt barnbidrag och billigare ost

Logga in

Logga in

De senaste dagarna har oppositionspartierna presenterat sina förslag till vårbudget. Förslagen är ett svar på den budget som finansminister Elisabeth Svantesson (M) lade fram för två veckor sedan. Genomgående präglas oppositionens motioner av stramhet eftersom rädslan för att elda på inflationsbrasan fått fäste hos samtliga partier.

Samtidigt är den ekonomiska nedgången en röd tråd i oppositionens politik och hur den påverkar medborgarnas plånböcker. Socialdemokraterna anser att regeringen agerat alltför passivt i sin budgetproposition och vill se en rad åtgärder som i första hand stärker barnfamiljerna. ”Barnen ska inte betala krisen”, är budskapet från S.

– Svenska löntagare har fått se tio år av reallöneökningar gå upp i rök. Den höga inflationen hamnar med full kraft på köksborden hemma hos vanliga familjer, säger Mikael Damberg (S), ekonomisk-politisk talesperson.

S vill bland annat införa en tillfällig höjning av barnbidraget med 200 kronor under sommarmånaderna och även höja underhållsstödet till ensamstående föräldrar med 500 kronor under resten av året. Åtgärderna skulle kosta cirka 3,5 miljarder kronor att genomföra och finansieras genom att begränsa elbolagens möjligheter att ta ut höga vinster. Enligt Mikael Damberg innebär förslagen ingen större risk att spä på inflationen.

– Jag tror inga ekonomer internationellt skulle argumentera för att riktat stöd till de grupper som har det tuffast på 3,5 miljarder skulle vara inflationsdrivande, säger han.

Vänsterpartiet vill också höja barnbidraget och föreslår ytterligare 400 kronor i månaden från och med den 1 juli och året ut. Förslaget finansieras genom att Rutavdraget pausas under samma period. V vill även återinföra karensavdraget och halvera biljettpriserna i kollektivtrafiken.

– För många hushåll handlar det om en kris på en nivå som gör att man har svårt att sätta mat på bordet, säger V-ledaren Nooshi Dadgostar.

V vill samtidigt skjuta till ytterligare åtta miljarder till landets regioner under resten av året, med motiveringen att sjukvården är i ett akut behov av ett statligt räddningspaket.

Centerpartiet anser å sin sida att kommuner och regioner klarar sig med en miljard i extra statsbidrag under 2023. Dessutom ska 500 miljoner kronor öronmärkas till att kommunerna ska kunna behålla behöriga lärare.

Den största posten i C:s vårbudget handlar dock om något helt annat. C vill sänka arbetsgivaravgifterna för unga med 4,7 miljarder kronor i år. C föreslår också att a-kassan ska reformeras genom att den trappas av snabbare och att taket ska vara lägre än i dag. Det sparar C tre miljarder kronor på jämfört med regeringens förslag.

– Det bästa stödet är att faktiskt ha sitt jobb kvar eller att få ett nytt jobb, säger C:s partiledare Muharrem Demirok.

C lägger också en stor del av sin budget på ett förslag om att sänka bränslepriserna med tre kronor litern för dem som bor på landsbygden. Även Miljöpartiet satsar på bilister och kollektivtrafikanter. MP vill bland annat se en återinförd elbilsbonus och en satsning på biogas.

– Klimatomställningen är akut och åtgärder måste göras här och nu för att vi ska undvika jättestora kostnader i framtiden, säger Janine Alm Ericson (MP), ekonomisk-politisk talesperson.

Miljöpartiet vill som en krisåtgärd också slopa momsen på vissa livsmedel som mjölk, ost, ägg, bröd smör och grönsaker, i tre månader. MP flaggar också för att skjuta till hela 24 miljarder kronor till kommuner och regioner under nästa år.