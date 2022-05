Oro för våg av vapensmuggling från Ukraina efter kriget

EU-kommissionären Ylva Johansson (S) besökte i förra veckan gränsen mellan Moldavien och Rumänien. Med Moldaviens inrikesminister diskuterade hon hur vapensmuggling från Ukraina ska stoppas.

Ylva Johansson är orolig över den mängd vapen som kommer att finnas efter kriget och att vapnen kan smugglas ut ur Ukraina och bland annat användas av kriminella nätverk i Sverige.

– Långt efter kriget i forna Jugoslavien ser vi följderna i Sverige, där vapen från kriget används i skjutningar bland gängkriminella. Nu, i och med Putins krig i Ukraina, ser vi en mycket stor risk för ökad kriminell vapenhandel, säger hon.

Ylva Johansson berättar att EU-kommissionen efter sommaren kommer lägga fram ett förslag om en översyn av skjutvapenförordningen.

– Vi ska förstärka både den rättsliga ramen och det operativa arbetet för att förebygga, upptäcka, utreda och lagföra olaglig handel med skjutvapen, säger Ylva Johansson.

Så vilka vapen finns det i Ukraina i dag? Vapenexperten Rein Pella, lärare på Försvarshögskolan, säger att den ukrainska armén har alla vapen som finns i en modern armé och räknar upp kulsprutor, pansarskott, granatgevär, raketgevär, granatkastare och artilleripjäser.

Vilka vapen skulle potentiellt kunna användas i efterhand av kriminella?

– Automatkarbiner och pistoler. De är lättast att gömma, lättast att föra med sig.

”Hamnar de här vapnen bland grov organiserad brottslighet som vill göra pengar på att smuggla vapen, så finns också intresse av att köpa”, säger Sonny Björk, tidigare kriminaltekniker. Foto: Patrik C Österberg/TT

Sonny Björk har jobbat som kriminaltekniker på Polismyndigheten under 37 år och är nu konsult inom kriminalteknik, där han ofta anlitas av försvarsadvokater. Under slutet av kriget i det forna Jugoslavien jobbade han i Bosnien-Hercegovina, där han för FN:s räkning bistod lokal och federal polis i arbetet mot grov organiserad brottslighet. Sonny Björk berättar att det fanns aktörer som även tillhörde armén som på egen hand smugglade vapen – och att en stor mängd vapen troligen stals ur militära lager.

– Att den organiserade brottsligheten i Bosnien hade kontroll över många vapen är jag ganska övertygad om.

Hur kom vapnen sedan till Sverige?

– De smugglades in på ett eller annat sätt. Tullen har inte haft resurser att effektivt söka efter insmugglade vapen.

Som kriminaltekniker i Sverige har Sonny Björk sedan sett hur vapnen från det forna Jugoslavien används av kriminella gäng.

– Det som finns i Sverige från Balkan när det gäller automatkarbiner är kalasjnikovs. Men även den mindre k-pisten skorpion är väldigt vanlig i Sverige. Den fanns där nere som armévapen, liksom pistoler av olika märken.

Finns det risk för att det kommer fler vapen till de gängkriminella i Sverige efter kriget i Ukraina?

– Ja, det är klart. Hamnar de här vapnen bland grov organiserad brottslighet som vill göra pengar på att smuggla vapen, så finns också intresse av att köpa.

– De vapen som finns i Ukraina är modernare än vapnen från 1980-talet som användes i kriget i forna Jugoslavien. Det kan vara pansarskott och annat.

Efterfrågan skulle finnas?

– Ja, det tror jag. Det skulle finnas en marknad. När gängen får sina vapen beslagtagna är de nog intresserade att köpa nya.

Daniel Piludu, enhetschef på Tullverkets underrättelseenhet i område Öst, där bland annat Stockholm ingår, berättar att man tillsammans med polisen har granskat tänkbara problem med vapensmuggling efter Ukraina-kriget.

– Balkan är en källa för vapen och har varit det under en längre tid. Och det här kan hända i postkonfliktområden. Det riskerar att bli en liknande situation när kriget i Ukraina tar slut eller när stridigheterna minskar. Då blir det ett stort antal vapen i omlopp och då finns det absolut en risk att de smugglas ut ur landet, säger han.

Enligt Daniel Piludu smugglades vapnen från Balkankriget till Sverige ofta via motortrafik: i personbilar, i bagage på bussar eller i lastbilar.

Om vapen som använts i kriget senare skulle smugglas ut, vilken väg skulle de kunna komma till Sverige?

– Om man utgår ifrån att det är samma modus här, att vapnen från Ukraina smugglas i motortrafiken, så kan det gå via grannländerna och sedan till Sverige, till exempel via Polen till Nynäshamn. Men den stora trafiken går via Skåne.