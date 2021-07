Oro i Göteborg när misstänkta upploppsmakare möts i rätten

När kriminella grupper löser konflikter brukar de försöka hålla sig under radarn. Den här gången blev det inte alls så.

För det första utspelade sig bråket mitt bland allmänheten i Hjällbo en ljus sommarkväll och polisen var snabbt där och filmade. För det andra har nu flera personer från båda lägren i bråket häktats och åtalas tillsammans i en offentlig rättegång som inleds på tisdagen.

För det tredje säger den ena sidan i bråket att de inte på något vis är en kriminell grupp, och den versionen får visst stöd, både i belastningsregistret och i förundersökningsprotokollet. Medlemmarna är däremot välkända för företagsamhet i området.

Exakt vad som var den tändande gnistan till upploppen i Hjällbo den sista helgen i maj klargörs inte i åtalet. Flera personer som DN talat med säger att de uppfattat bakgrunden som bagatellartad, men alla vet också numera att en följd av bråken blev i högsta grad allvarlig – innan upploppshelgen var över hade en man mist livet efter skottlossning inne i en butik på Hjällbo torg.

Efter en helg med flera våldsamma bråk i Hjällbo sköts en man till döds inne i den här butiken. En 21-årig man sitter häktad misstänkt för mordet, men åtal har ännu inte väckts i det fallet. Foto: Tomas Ohlsson

Fem av hans släktingar och vänner är åtalade för upplopp i målet som inleds i Göteborg på tisdagen. De hör till företagargruppen. Den andra sidan i konflikten är från en släkt där många personer är grovt kriminella och dömda för våldsbrott. Totalt åtalas elva personer i målet.

– Vi ser detta som en säkerhetsrättegång och har självklart uniformerad polis på plats. Dessutom vidtar vi åtgärder för att separera grupperna, säger säkerhetschefen i Göteborgs tingsrätt, Maria Broberg.

Förhandlingen kommer att hållas i två salar, där rätten, åhörare från allmänheten och en part i upploppet sitter i huvudsalen, medan den andra parten och medier sitter i en sidosal. Att allmänheten sitter i huvudsalen beror på att rättens ordförande ska kunna ha dem under uppsikt under förhandlingen. Många åhörare väntas ha koppling till någon av sidorna i bråket. Vilken sida av de åtalade som sitter i huvudsalen kommer att växla under de fyra rättegångsdagarna beroende på vilken del av målet som avhandlas.

Att ställa de två grupperingarna inför rätta vid ett och samma tillfälle är ett val som diskuterats bland de åtalades advokater.

– Det är ju åklagaren som leder detta och ansvaret för den ordningen ligger på honom. Jag förstår de utredningstekniska fördelarna i att avhandla allt på en och samma gång och har inga större synpunkter på detta, säger advokat Peter Hamnebo som försvarar en 22-årig man.

– Min klient har ingen kriminell historia och kommer inte vilja skapa bråk, men risken är ju att man återskapar oron från torget i rätten istället med det här upplägget, säger advokat Sabina Lundell, försvarare av en 34-åring, som precis som alla andra i målet förnekar brott.

Kammaråklagare Fredrik Berglund har tagit del av de här synpunkterna, men låtit tingsrätten avgöra säkerhetsnivån och är glad över att rätten tycker sig kunna hantera målet så som det nu är planerat.

– Jag anser att i det här fallet är båda sidorna lika skyldiga och då får saken bara sin rätta belysning om vi kan avhandla alla åtalen samtidigt, säger Berglund till DN.

