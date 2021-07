Morat Caliskan ska snart börja termin fyra, den sista på polisutbildningen innan aspiranttjänstgöringen.

Det är fredagsförmiddag och han sitter framför datorn trots att skolan är slut och solen strålar utanför. Anledningen är att en 33-årig polis skjutits ihjäl två dagar tidigare och att ledningen på Borås polishögskola bjudit in till ett krismöte.

– Det första jag kände när jag fick höra om mordet var frustration. Sen började man tänka på de anhöriga. Därefter kom känslan att man vill bistå och vara behjälpig, att fortsätta stå upp för polisyrket, säger Morat.

Under mötet, som hålls digitalt via zoom, reflekterar omkring 200 studenter över det som hänt. Lärare och utbildningsansvariga är med och svarar på frågor. Alla är medvetna om att just sådant här kan hända i polisyrket, ändå kom det som en chock, säger Lotta Dalheim-Englund som är tillförordnad akademichef på Polishögskolan i Borås.

– Det är så fruktsvärt det som hänt. Jag tycker att det är hotfullt mot hela vår demokrati när en polis utsätts för något sådant här, därför är det viktigt att prata om det och att alla får möjlighet att säga vad de känner, säger hon.

Morat Caliskan tycker det känns bra att prata med sina studentvänner och lärare om det som inträffat, och också att reflektera över polisyrket i stort. Han säger att flera berättade om känslor som han trodde han var ensam om.

– Man kan vara trygg i att det inte bara är jag som känner eller tänker så här, att det inte bara är jag som känner frustration, säger han.

Hans frustration, menar han, bottnar i det djupt orättvisa att en människa som ägnar sitt liv åt att hjälpa andra, själv skjuts till döds. Men Morat känner också rädsla. Han berättar att flera av dem han pluggar med känner likadant.

– Men samtidigt så vill jag göra gott, och viljan att göra gott övervinner rädslan, berättar Morat.

Fredrik Strömqvist är polis och lärare och var också med på zoom-mötet. Han reagerade på att många studenter visade ett sådant engagemang för polisyrket.

– De sa att de vill ut och hjälpa till. Att de vill vara en del av lösningen. En del tyckte till och med med att de kunde hoppa över sista terminen, säger han.

Tror du att det finns en risk att färre söker till polisutbildningen efter en sån här händelse?

– På det stora hela tror jag inte att det kommer att märkas någon statistisk skillnad. Nu under pandemin vill ju fler bli sjuksköterskor och efter terrordådet på Drottninggatan ville fler bli poliser. Men det finns nog vissa individer som inte väljer att skicka in sin ansökan, men jag tror inte att det kommer märkas av, säger han.

Polisstudenten Morat Caliskan tror att det finns en risk att vissa väljer bort polisyrket. Men han tror också att dödsskjutningen kan ha en motsatt effekt.

– Jag tror att det finns de som har fått nog, de som vill ha ett annat samhälle och som därför söker sig till polisyrket. Jag själv känner mig motiverad efter det som hänt – att stå upp för demokratin och för allmänheten. Jag vill fortfarande bli polis, säger Morat Caliskan.

Under fredagsmötet på Polishögskolan i Borås kom det fram att det finns ett behov av att samtala om det som hänt, säger Lotta Dalheim-Englund.

– Vi kom fram till att vi ska ha möten klockan 11 varje fredag hela sommaren, så länge studenterna känner ett behov av det. Det är viktigt att visa att vi finns här för varandra i det här, säger hon.

Förutom fredagsmötena finns både ledningen och lärarna tillgängliga på sina mobiler för studenterna. Högskolan har också en studenthälsa som studenterna kan vända sig till, berättar hon.

– Människor är fortfarande i chock. Så det är viktigt med uppföljande möten. Man behöver inte säga så mycket, för alla vet ju vad som hänt. Det viktiga är att prata om vad man känner.

Hur förbereder man polisstudenter på att sådant här kan hända?

– De förbereds för akuta och svåra situationer. Sen är vi väldigt noga med att tala om vad som finns därute. Men man ska komma ihåg att allt polisarbete inte är som det som hände i Biskopsgården, det finns så mycket positivt också.