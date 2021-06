Under året har det förts många diskussioner mellan polisen, räddningstjänsten, kommuner och andra instanser runt om i Skåne hur regionen ska möta den stora mängden ”hemestrande” svenskar under pandemin. Det ökade besökstrycket på inte minst populära turistmål på Österlen ledde förra året till nedskräpning, trafikkaos och trängsel. Därför har olika åtgärder satts in för att förhindra att problemen upprepas i år.

I en av Skånes tre nationalparker, Stenshuvud utanför Kivik, var det stora problem med bilträngsel förra sommaren. Det ledde till slagsmål och hot vid några tillfällen. Trots det är det inte aktuellt att utöka antalet parkeringsplatser eller använda shuttlebussar som man kommer att göra i exempelvis Söderåsens nationalpark, enligt nationalparkschefen Fredrik Ståhlberg.

– Vi har kommit fram till att vi inte vill öka besöksmängden till nationalparken jämfört med vad vi hade i fjol under den värsta högsäsongen. Vi har passerat bärkraften vad nationalparken tål under den perioden. Efter förra säsongen märkte vi att vi hade ett betydande markslitage. Vi har arter som exempelvis hedblomster som är fridlysta och som tappar livsmiljöer och försvinner, säger han.

För att minska risken för bilträngsel har de strukturerat upp befintliga parkeringsplatser, bland annat genom asfaltering och utmålade parkeringsrutor. Andra åtgärder är att felparkerade bilar vid huvudentrén till parken kommer att bötfällas. Under juli och augusti kommer även väktare att vara på plats.

I närheten av Stenshuvuds nationalpark ligger populära Knäbäckshusens strand. Där var det också stora parkeringsproblem förra året. Birthe Parkhagen, kommunpolis i Simrishamn, minns kaoset när räddningstjänsten inte kom fram och mjölktransporter hindrades. Det upprättades också en anmälan om misshandel vid ett tillfälle.

– Det var två bilförare där den ena blev vansinnig på den andra och bara slog till med ett knytnävsslag i ansiktet. Det råder ju rena rama High Chaparall. Folk ska fram till varje pris och helst ska man köra ända till stranden om det går, om jag får raljera lite, säger hon.

Att ha parkeringsvakter som lappar bilar räcker inte, enligt Birthe Parkhagen. Därför tänker kommunen testa en ny variant i år. Fyra naturvärdar har anställts och har precis utbildats i säkerhet. De kommer att vara på plats för att prata med besökare och ha en överblick över området. De har informerats om när det är läge att ringa polisen och vem de ska kontakta. Det handlar inte om några sommarjobbande ungdomar utan lite äldre erfarna personer, poängterar kommunpolisen.

– Vi känner att situationen kan bli rätt så tuff bland bilisterna. Vi kan inte sätta in skolungdomar där som kan behöva gå i klinch med folk som inte har vett att uppföra sig.

En annan förändring i Simrishamns kommun är att Kiviks marknad pågår i tio dagar i stället för två för att sprida ut besökarna.

I grannkommunen Ystad förbereder man sig som vanligt för en sommar med mycket turism. Men i år, precis som förra året, är det särskilt hårt tryck. Nytt för i år är också att kommunen byggt ut hamnen och för första gången ska ta emot kryssningsfartyg från Stockholm.

För att möta det ökade antalet besökare satsar kommunen på olika typer av värdar. I Kåseberga där fornlämningen Ale stenar ligger kommer det att finnas parkeringsvärdar för att styra upp parkeringen. I Ystad kommer så kallade Ystadvärdar att finnas i centrum och längs med strandpromenaden från och med nästa vecka. De ska bland annat se till att besökare och restaurang- och kaféägare följer coronarestriktionerna, vara till hands för att svara på frågor och samverka med väktare som sedan tidigare patrullerar på gatorna för att gripa in om det blir för trångt. Fler toaletter har också satts upp och sophämtningen kommer att ske tätare.

Däremot har man inte hittat någon lösning på det förväntade trafikkaoset vid den populära stranden Sandhammaren. Ystad har en liknande problematik som Simrishamn med milslånga stränder som har begränsat med parkeringsmöjligheter.

– Helt ärligt måste jag tyvärr säga att vi inte har hittat någon lösning med Trafikverket för Sandhammaren. Där finns en stor oro. Folk parkerar så det blir omöjligt för räddningstjänsten att komma fram. Skulle det hända en olycka… ja, jag vill inte ens tänka tanken, säger turistchefen Marie Holmström och tillägger:

– I den bästa av världar skulle det finnas utvecklade besöksflödesappar som var tillförlitliga, men det finns ingenting sådant som vi kan använda i dagsläget.

Tillbaka till den skånska nationalparken Stenshuvud och nationalparkschefen Fredrik Ståhlberg. Han tycker det är viktigt att redan nu lyfta frågan om vad som händer efter pandemin. Är det så att den ökade turismen är det nya normala för Skåne måste olika samhällsinstanser fundera över hur man möter det, menar han.

– För vår del pratar vi om infrastruktursatsningar inne på nationalparken så att vi inte får det här markslitaget. Kanske handlar det om hårdgörning av leder för att tåla mer tramp. Vi kanske går så långt att vi börjar med bokade parkeringsplatser. Vi är inte där än, men vi måste göra något för att möta de här besöksmängderna.

