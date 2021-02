Ostindiefararen säljs – ny Kinaresa planeras

Ambitionen är att fartyget ska avsegla i april 2022. Via Medelhavet och Suezkanalen planeras ankomsten till Kina i oktober samma år. Tanken är att man under resan ska kunna ta med ett begränsat antal passagerare. Besättningen ska rekryteras under året.

Bolaget tog över ansvaret för skeppet hösten 2019 för att säkra skeppets sjö- och seglingsduglighet. Enligt uppgift befinner sig nu Ostindiefararen Götheborg i gott segelbart skick.

Bygget av skeppet påbörjades 1995. Målet var att göra en kopia av det ursprungliga skeppet från 1700-talet. Under 20 månader mellan 2005 och 2007 seglade skeppet den historiska rutten till Kina och hem igen. Efter seglatsen har skeppets framtid under perioder varit oviss.