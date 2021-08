Ovanligt tidigt utbrott av RS-virus

Viruset kan slå hårt mot små barn, med hosta och problem med andningen som förekommande symptom.

Under pandemin har spridningen av RS varit mycket begränsad. Totalt rapporterades 195 fall under säsongen 2020/2021, vilket är det lägsta antalet sedan RS-smittan började registreras för 20 år sedan. Under vintersäsongen 2018/2019 registrerades 7 312 fall.

– Vi tror att det låga antalet fall förra vintern beror på restriktionerna och att människor försökte isolera sig, då spreds inte smittan, säger Erik Normann, chef på neonatalavdelningen på Akademiska sjukhuset, till SVT.

En förklaring till att RS-fallen kommer så tidigt i år tros vara att det var få fall förra säsongen vilket gjort färre immuna.