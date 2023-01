Oväntad upptäckt ger ny bild av Bockstensmannen

Fakta. 1 000 skelett från 10 000 år

Studien där de svenska mossliken och våtmarksskeletten ingår heter ”Bogs, bones and bodies: the deposition of human remains in northern European mires (9000 BC-Ad 1900)”

Tre nederländska forskare, en estländare och den svenska arkeologen Sophie Bergerbrant vid Göteborgs universitet har deltagit.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Antiquity.

Databasen forskarna skapat är som det heter ”open access”, vilket innebär att alla som vill har fri tillgång till materialet.

Länk till studien: Bogs, bones and bodies