Oväntade varningen – risk för gräsbränder i Stockholm

Trots att det flera gånger under de senaste veckorna både har regnat och snöat bedömer SMHI att det finns en verklig risk för gräsbränder i Stockholms län.

– Man ska komma ihåg att gräset kan vara torrt även om det finns snödrivor i området. Sen är det så att risken är som allra störst under de timmar som solen är uppe, säger meteorologen Moa Hallberg.

Varningen gäller inte för hela Stockholms län, utan främst för de mellersta och sydliga delarna.

Även om gräsbrandsrisk är någonting som man framför allt kopplar till sommar- och vårväder är det inte speciellt att varningarna kommer redan i mitten av februari.

– Vi börjar vår bevakning av gräsbränder den 1 februari och vissa år har det faktiskt hänt att vi redan då behövt utfärda varningar, säger Moa Hallberg.

Anledningen till att en varning behövs nu är torrt väder och stark blåst, enligt SMHI.

– Risken är att fjolårets torra, döda gräs fattar eld helt enkelt. Just nu blåser det på ganska rejält i flera delar av varningsområdet och det gör att den nederbörd som har fallit snabbt försvinner, säger Moa Hallberg och fortsätter:

– Även om det finns snödrivor i ett område kan gräset vara torrt ändå och då gäller det att vara uppmärksam.

Den starka blåsten innebär inte bara att gräset lättare kan antändas utan även att brand kan sprida sig snabbt.

Gräsbrandsrisken förväntas hålla i sig under början av veckoslutet.

– Under fredagen och början av lördagen kommer det fortsatt att finnas en risk för gräsbränder. Under lördagseftermiddagen kommer det ny nederbörd och det gör att det inte borde vara någon större risk under söndagen, säger Moa Hallberg.

Länsstyrelsen i Stockholm har inte utfärdat något generellt eldningsförbud, men vissa lokala avvikelser kan förekomma.

