Över 6 miljoner i världen har nu dött i covid-19

I länder som USA, Frankrike, Storbritannien, Kanada och Indien har antalet nya covidrelaterade dödsfall gått tydligt nedåt de senaste veckorna. Andra länder – däribland Sverige – har snarare haft en ökande trend under 2022 års första månader.

I svensk statistik anas dock en nedgång sedan slutet på februari, som följer den kraftiga nedgång i smitta som skett i landet sedan februaris början.

I Hongkong har dödligheten formligen skjutit i höjden de senaste veckorna. Över 25 dödsfall per miljon invånare har rapporterats de senaste dagarna. Att jämföra med 5,2 i Sverige och 4,3 dödsfall i USA. Hongkong har nu den högsta dödssiffran i världen, enligt statistik från Our world in data.

17 512 personer har rapporterats döda i covid-19 i Sverige. Av dessa är strax under 8 000 kvinnor och 9 535 är män. Drygt 88,5 procent av alla som dött var 70 år eller äldre.