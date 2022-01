Över hälften av regionerna varnar för ökad smittspridning

För ett år sedan hade vaccineringen precis kommit igång och skyddet mot covid-19 var lågt i landet. Vecka 53 – 28 december 2020 till 3 januari 2021 – bekräftades 400 fall per 100 000 invånare.

Smittspridningen är lägre än för ett år sedan, utifrån den nationella statistiken vi har hittills. Bland de ovaccinerade över 12 år rapporterades 327 fall per 100 000 invånare under vecka 51 (den senaste veckan med fullständig statistik). Bland vaccinerade är siffran betydligt lägre: 187 fall per 100 000 invånare registrerades under samma vecka – även dessa siffror gäller bara befolkningen över 12 år.

Inom sjukvården är covidtrycket lägre än tidigare. För ett år sedan lades omkring 190 covidpatienter per vecka in på intensivvårdsavdelning. Under vecka 51 var antalet 52, enligt Folkhälsomyndighetens pressmeddelande från 29 december. Antalet intensivvårdade covidpatienter per capita var tolv gånger högre bland ovaccinerade jämfört med vaccinerade i Sverige, under december 2021.

Under 2021 års sista vecka har 11 av Sveriges 21 regioner skickat ut pressmeddelanden om ökad smittspridning och/eller ökat vårdbehov på grund av covid-19.

Antalet nya covidfall mer än fördubblades i region Västerbotten mellan vecka 51 och 52. Typningsdata från de senaste dagarna dröjer, men vecka 51 var omkring 30 procent av alla orsakade av omikronvarianten. Bedömningen är att andelen ökat sedan dess, enligt Anna Kauppi som är smittskyddssköterska i regionen.

Mycket tyder på att Sverige går in i det nya året med en ökande smittspridning. Foto: Magnus Hallgren

Men hon tror inte att omikron ensamt ligger bakom att smittspridningen ökat över julhelgen, snarare än minskat som förra året.

– Det är väldigt svårt att säga. Men jag har läst många av anmälningarna från jul och nyår och det är väldigt många som är smittade i stora sammanhang och julfiranden. Så det känns som att det är ett ändrat beteende från i fjol. Att man är tillbaka mer i normalläge, säger Anna Kauppi.

Region Jönköping varnade i torsdags för att covidläget är ansträngt inom sjukvården samtidigt som det syns en tydlig ökning av smittspridningen. På grund av vårdtrycket utökar regionen sina vårdplatser för covidpatienter och hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig sade i ett pressmeddelande att man även kommer drar ned på antalet planerade operationer.

Sundsvalls sjukhus gick upp i stabsläge på torsdagen på grund av ökad vårdbelastning, vilket region Västernorrland säger delvis beror på at fler covidsjuka behöver vård. I Örebro uppmanade det regionala smittskyddet alla att fira nyår i mindre skala, för att inte ge mer fart till den ökande smittspridningen.

I region Jämtland Härjedalen har smittspridningen ökat kraftigt. Närmare 900 personer hade testat positivt under vecka 52, sade biträdande smittskyddsläkare Lisa Fohlin till Sveriges radio på lördagen. Även där har antalet nya fall mer än fördubblats jämfört med vecka 51, då 382 positiva fall rapporterades.

– Det här är nog den kraftigaste ökningen vi har haft hittills, att det gått så fort, sade Lisa Fohlin till SR på lördagen.

Också region Norrbotten beskriver ökningen av nya fall som ”kraftig”. 13 procent av alla som testar sig för covid-19 har också sjukdomen, enligt ett pressmeddelande som skickades ut i torsdags. Smittspridningen i region Norrbotten är högre i år än samma vecka förra året, står i pressmeddelandet.