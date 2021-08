Översvämningar i Gävle – allmänheten varnas

Strax före klockan 03 gick räddningstjänsten i Gävleområdet ut med ett VMA, viktigt meddelande till allmänheten.

”Räddningstjänsten uppmanar folk att hålla sig hemma och inte bege sig ut på grund av större vattenmängder. Flera viadukter och byggnader är översvämmade. Räddningstjänsten kommer att prioritera samhällsviktiga byggnader för vattenpumpning,” skriver räddningstjänsten i meddelandet som har skickats ut till boende i Gävleborg.

Under natten har flera larm kommit in om vattenskador i hus runt om i Gävleborgs län. Bland annat samlades vatten i stadens polishus, med risk för att ett omklädningsrum skulle rasa in, skriver Gefle Dagblad.

Polisen har också kontaktat Trafikverket för att varna bilister att köra i regnovädret.

– Polisen har kontaktat oss om att i stort sett alla viadukter i Gävle kommun har svämmat över, behöver du inte åka bil så ska du stanna hemma, säger Per Östman, vägtrafikledare på Trafikverket, till Gefle Dagblad.

En väderobservation som ännu inte har kvalitetsgranskats talar om att 138 millimeter regn kan ha fallit kring Gävle sedan i går kväll, enligt SMHI.

– Jag vågar inte svära på att det verkligen har kommit så mycket, men om man ser på radarbilderna så har det regnat väldigt kraftigt i området kring Gävle. Vi får följa upp och se om det stämmer, säger meteorolog Ulrica Sievert till TT vid klockan 03.30.

I såväl Gävleborg som Dalarnas län råder klass 2-varning för mycket stora regnmängder. I södra Dalarna har väderstationen Stora Spånsberget i Borlänge kommun uppmätt 58 millimeter regn sedan tisdagsmorgonen.

– Det har regnat längre över Gävleborg än vad det har gjort över Dalarna, förklarar Ulrica Sievert.

För andra delar – Västernorrland, östra Västerbotten, Uppsala och Västmanland – gäller klass 1-varningar. En klass 1-varning har även tillkommit för Jämtlands län, där regnet har börjat falla under natten och väntas bli som kraftigast under de tidiga morgontimmarna.

Skyfallen väntas hålla i sig fram till onsdagseftermiddagen.

– Efter det kommer det att fortsätta att vara ostadigt med skurar, men inte med samma intensitet, säger Ulrica Sievert.

Även i Skåne och Västra Götaland har skyfallen varit kraftiga. Bara mellan klockan 21 och 22 på tisdagskvällen föll det exempelvis 19 millimeter regn i Malmö, men nu har de mest intensiva skyfallen avtagit i södra Sverige, enligt SMHI.