Översvämningar och strömavbrott när stormen Malik slog till

Även under söndagen finns risk för omkringflygande föremål, nedfallna träd och mycket begränsad framkomlighet på vägarna.

Stormen drog in över västkusten på lördagskvällen med översvämningar, fallna träd, elavbrott som följd. Elbolagen Eon, Ellevio och Vattenfall hade runt 36 000 strömlösa kunder vid 07.00-tiden. I Uddevalla har det höga vattenståndet lett till översvämmade gator och på Varbergs tågstation började det brinna efter att ett träd fallit över elledningar och sedan ner på ett godståg, enligt Göteborgs Posten. I Västra hamnen i Malmö välte en byggkran sent under lördagskvällen. Ingen person kom till skada, enligt polisen.

Elbolag uppger att de haft svårt att rycka ut under natten på grund av svåra förhållanden.

”Vid de vindstyrkor som SMHI varnar för är det helt enkelt för farligt för våra montörer att arbeta på fältet.”, skriver Eon i ett pressmeddelande.

1 min 38 sek. Från vindstilla till orkan – så känns det. DN:s grafik förklarar.

I södra Sverige uppmättes orkanstyrka på flera håll, bland annat vid Kullens fyr i Skåne, som haft 41,1 m/s som mest, rapporterar Aftonbladet. På Hanö i Sölvesborgs kommun nådde vindbyarna över 39 meter meter per sekund.

Polisen i region Väst säger att de fått in ett antal larm om nedfallna träd men rapporterar inga allvarligare händelser. I region Syd har polisen haft det lugnt sedan midnatt.

SMHI har utfärdat en ny varning när ovädret drar österut. Sedan tidigare ligger en orange vädervarning, som är den näst allvarligaste, för stora delar av västkusten, Skåne och sydvästra Småland. Från tidig söndag har SMHI även utfärdat en orange varning för vind och snö för Upplands- och Roslagskusten samt Gotland, enligt TT.

Både flyg och tågtrafiken har påverkats under stormhelgen. Trafikverket har fattat beslut om att ställa in flera tågavgångar under helgen. Avgångar mellan Ystad och Simrishamn och Kristianstad och Karlskrona samt i Bohuslän är inställda under söndagen.

Bild 1 av 2 Vid nergången till Malmö C Citytunneln har vinden delvis blåst sönder översvämningsbarriärer som skall skydda mot högt vattenstånd. Foto: Johan Nilsson/TT Bild 2 av 2 Foto: Johan Nilsson/TT Bildspel

Öresundsbron stängdes vid 19-tiden och väntas öppna vid 08. Även Älvsborgsbron i Göteborg var stängd under kvällen men öppnade tidigt på morgonen.

Under dagen väntas fortsatt hårda vindar i södra Sverige innan stormen kuliminerar framåt lunch.

– Det är fortfarande rejält blåsigt på morgonen. Nu blåser det som mest i Stockholmsområdet och i Uppland och ute på ostkusten är vi nästan uppe på orkanstyrka, säger Anders Wettergren meteorolog på SMHI.

Också i Danmark och Norge har det blåst orkanstyrkor. Hanstholm på nordvästra Jylland har det uppmätts byar på 40 m/s, enligt Danmarks meteorologiska institut, rapporterar Sydsvenskan. Polisen i norska Bergen uppmanade allmänheten att hålla sig inomhus under lördagskvällen.

I Storbritannien har en nioårig pojke och en kvinna i 60-årsåldern dödats efter att träffats av nedfallna träd. En man vårdas på sjukhus på grund av en väderrelaterad incident. 130 000 hushåll och verksamheter var strömlösa på lördagen.