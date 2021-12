Pandemin fick undersköterskan Carina Palovaara Jansson att lämna intensivvården efter 30 år

Undersköterskan Carina Palovaara Jansson har alltid älskat sitt jobb. Men efter tre månader av covidvård gick det inte längre. En händelse i privatlivet fick tillvaron att rämna.

– Min hund blev sjuk och gick bort.

Vid den tidpunkten hade det gått så långt att hon ofta grät på jobbet.

– Jag slutade i princip att sova. Jag var så speedad, snarstucken och arg så att kollegorna till slut inte kände igen mig.

Carina Palovaara Jansson har arbetat med skallskadade patienter på den specialiserade neurokirurgiska intensiven på Karolinska i Solna en stor del av sitt yrkesliv. Som undersköterska har hon månat om den nödvändiga omvårdnaden, att hinna med att tvätta håret, raka och borsta tänderna på en svårt sjuk patient. Men inne på covid-intensiven där hon tillhörde frontlinjen skilde sig situationen rejält.

– När man har varit med så länge som jag ser man behoven hos patienterna. Med covid blev ansvarsbördan fyrdubbel, då patientantalet ökade. Man fick tumma på omvårdnaden avsevärt, eftersom det gällde att rädda liv, säger Carina Palovaara Jansson.

Bild 1 av 4 Våren 2020. När undersköterskan Carina Palovaara Jansson satte på sig skyddsutrustningen inför ett arbetspass på covidintensiven var det som att kliva in i en roll. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 4 Carina Paalovaara Jansson kände stor stolthet över att vården lyckades ställa om så snabbt för att klara anstormingen av covidpatienter våren 2020. Sedan tog känslan av otillräcklighet över och hon blev sjukskriven för utmattning. ”Jag bara grät på jobbet”. Foto: Anette Nantell Bild 3 av 4 ”Det var en sådan otillräcklighet man kände på covidintensiven. Jag kunde inte ta till mig när andra sa att jag var bra”, säger Carina Palovaara Jansson, som blev utbränd i covidvården våren 2020. Foto: Anette Nantell Bild 4 av 4 Carina Palovaara Jansson med hunden Chili mellan två arbetspass på covid-iva i april 2020. Chili var en trofast vän, och när han blev sjuk och gick bort fick det tillvaron att rämna. Foto: Anette Nantell Bildspel

I april 2020 följde DN med Carina Palovaara Jansson under ett av hennes arbetspass på covid-intensiven under den första vågen. Patienterna vällde in och lokalerna hade i all hast ställts om för att rymma många patienter, som vårdades i små bås. Hon och hennes kollegor beskrev känslan av overklighet när de befann sig i ett katastrofläge de övat på men aldrig trodde skulle inträffa. Att ta på skyddsutrustningen var som att kliva in i en roll.

– Varje dag är som att vara med i en film. Alla vi som är med här känner att det är något historiskt, sa Carina Palovaara Jansson i DN.

Fakta. Krislägesavtal under pandemin Tio regioner aktiverade krislägesavtalet under 2020–2021 för att klara bemanningen inom intensivvården, antal dagar inom parentes: Västra Götaland (34), Västerbotten (56), Uppsala (135), Stockholm (388), Skåne (42), Norrbotten (124), Kalmar (57), Jönköping (222), Gävleborg (123), Dalarna (59). Genom avtalet kunde arbetstiden utökas till i snitt 48 timmar i veckan, med en timlön från 130 procent. Från 1 juli 2021 gäller ett nytt avtal med bestämmelsen om att en enskild medarbetare bara ska kunna anvisas åtta veckor i sträck, för att sedan sättas i karantän för återhämtning. Källa: Coronakommissionen, SKR Visa mer

Hon isolerade sig och avstod från att träffa barnbarnen i månader med hänsyn till smittspridningen. Yrkesstoltheten blandades med skörhet och när vi träffades mellan 12,5-timmarspassen utanför sjukhuset var det nära till tårar. Carina Palovaara Jansson beskrev känslan av att ha åldrats tio år på bara några veckor.

– Vi erbjöds psykologhjälp, men jag tog det inte. Jag tänkte att de ändå inte kunde förstå vad vi upplevde inne på covid-iva, säger Carina Palovaara Jansson.

Bild 1 av 3 Undersköterskan Carina Palovaara Jansson tar blodtryck på en av patienterna på sin nya arbetsplats. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 3 Carina Palovaara Jansson har nya arbetsuppgifter på sitt nya jobb på mottagningen på Karolinska. Foto: Anette Nantell Bild 3 av 3 Carina Palovaara Jansson säger att sjukskrivningen öppnat nya dörrar. Hon sökte sig bort från intensivvården för att inte bli sjukskriven igen. ”Det känns som om jag har fått tillbaka mitt liv”. Foto: Anette Nantell Bildspel

Pressen på personalen framträder i Coronakommissionens andra rapport. Bemanningssvårigheter och vårdplatsbrist var ett faktum redan innan pandemin.

Intensivvården snabbutbildade personal, men när personer som saknade vana av intensivvård kom in ökade samtidigt trycket på de erfarna medarbetarna, som fick agera stöttepelare. Det framkommer i en enkät som professorn och intensivvårdsexperten Bengt Gerdin gjort med samtliga intensivvårdsavdelningar på kommissionens uppdrag.

Sjukfrånvaro per yrkesgrupp Antal påbörjade sjukfall per 10 000 anställda Källa: Försäkringskassan, SCB och beräkningar inom SU:s covid-19-program

I tio regioner aktiverades krislägesavtalet för att klara bemanningen då den genomsnittliga arbetstiden kunde utökas till 48 timmar per vecka. Samtidigt utgick en högre timersättning, till en början med 130 procent. Ingen annanstans användes krislägesavtalet så lång tid som i Region Stockholm.

Carina Palovaara Jansson tror att det bidrog till hennes utmattning, men beskriver dubbla känslor.

– Vi som är lågavlönade kommer nog aldrig att vara i närheten av att tjäna så mycket pengar, och en del tyckte att det var ok med de här pengarna under en kort period på max tre–fyra månader. Men sedan drog det ut på tiden med en andra och tredje våg, och folk började säga upp sig.

Men vid det laget hade Carina Palovaara Jansson redan sjukskrivit sig. Det var på kollegornas uppmaning som hon till slut följde rådet att prata med en stödterapeut.

– När jag gjorde det var det som att öppna en kolsyrad flaska som skakats ordentligt. Allt bara vällde ut. Känslan av att inte räcka till tillsammans med privata händelser gjorde att jag hamnade i en livskris.

Rehabiliteringen skedde genom ett rehabiliteringscenter utanför Karolinska, där hon möttes av ett team av läkare, sjuksköterskor och psykologer, och också träffade sjukskrivna ur andra yrkesgrupper i gruppsamtal. När hon i våras började jobba igen på sin gamla arbetsplats, trappades det sedan snabbt upp till heltid.

– Men genast kände jag hur tungt det var. Och jag vill inte falla ner i mörkret igen.

Bild 1 av 3 ”Den största omställningen är att jobba måndag till fredag”, säger Carina Palovaara Jansson. Foto: Anette Nantell Bild 2 av 3 Carina Palovaara Jansson säger att hon jobbat mycket med att kunna släppa ansvaret. ”Alla måste ta ansvar. Allt måste inte vara så perfekt”. Foto: Anette Nantell Bild 3 av 3 ”Mycket har varit dåligt med covid, och jag har brutit ihop, men det har också öppnat nya dörrar”, säger Carina Palovaara Jansson. Foto: Anette Nantell Bildspel

Sjukskrivningarna ökade 2020 markant i hela befolkningen, framför allt under mars och april. Ökningen märktes också bland vårdpersonal, men skiljer sig mellan yrkesgrupperna där undersköterskor sticker ut med högsta antal sjukfall, enligt Coronakommissionen. Även på Karolinska har undersköterskorna högst sjukfrånvaro över tid, följt av sjuksköterskor. Enligt Patricia Enocson, HR-chef på Karolinska, är undersköterskorna i särskilt fokus när sjukhuset startar ett hälsocentrum för att behandla personalens trauman i kölvattnet av pandemivården.

– Vi tittar särskilt på hur vi kan förbättra undersköterskornas arbetssituation, bland annat tillsammans med fackförbundet Kommunal, för vi ser att de har en hög arbetsbelastning, säger Patricia Enocson.

Den tunga arbetsbelastningen blev anledningen till att Carina Palovaara Jansson sökte och fick ett nytt jobb och lämnade intensivvården, liksom många av hennes kollegor. På mottagningen för neurokirurgiska patienter möter hon nu samma patientgrupp som tidigare, men i en annan fas. Nu är hon ny på jobbet, säger hon, och ler glatt. Hon beskriver pandemin som en vändpunkt.

– Så har det blivit för flera. Det är många som har slutat. Man har kommit till en punkt, då man var tvungen att tänka på sig själv och sin hälsa.

Fakta. Anställda intensivvårdssjuksköterskor och undersköterskor inom intensivvården på Karolinska Undersköterskor: 2019 145 2020: 180 2021: 149 Sjuksköterskor: 2019: 245 2020: 242 2021: 198 Källa: Karolinska Visa mer

