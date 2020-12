Pandemin slår hårt mot organisationer som arbetar med missbruk

Sedan den 20 november är allmänna sammankomster med fler än åtta deltagare förbjudna. Även andra sociala situationer bör inte ha fler deltagare enligt regeringen och Folkhälsomyndigheten avråder från socialt umgänge.

Det får stora konsekvenser för nykterhetsorganisationen IOGT-NTO.

– I princip all vår fysiska verksamhet är pausad nu, så länge det råder lokala allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, säger teamchefen Anders Karlsson.

Rörelsens största kampanj för året är ”Vit Jul”, som dels handlar om att få vuxna att avstå från alkohol under juldagarna, dels om att skapa aktiviteter för barn under jullovet som nu ställts in.

– Många barn skulle behöva de här aktiviteterna, men vi har gjort bedömningen att det inte går att utföra på ett smittsäkert sätt. Våra lokala arrangörer runt om i landet uppmuntras att försöka arrangera evenemangen digitalt, säger Anders Karlsson.

En del föreläsningar och kurser har blivit digitala och deras alkoholrådgivning sker via telefon och webben. De särskilda kamratstödsgrupperna – för personer som haft eller är på väg ur missbruk – träffar dock färre och har i vissa fall fått stänga ner, enligt Anders Karlsson.

– Vi försöker att på bästa möjliga sätt anpassa den verksamheten efter de restriktioner som finns. Det kan handla om att vi försöker att ha telefonkontakt, bjuda in till digitala möten eller när det så krävs, ha fysiska möten som är anpassade efter de restriktioner som finns.

Även Blåbandsrörelsen, som verkar på kristen grund för nykterhet och alkoholistvård, har ställt in lokala kulturprogram, hantverksträffar, auktioner, loppmarknader och lättgympa. En ny nationell satsning, ”Jag ser”, för att ge vuxna stöd till barn med svårigheter, har inte heller kunnat lanseras.

– Vi skulle ha satsat på att besöka lokala verksamheter. Nu blir det mer digitalt initialt, säger organisationssekreteraren Per-Olof Svensson och tillägger att man har stor respekt för coronasituationen och följer myndigheternas beslut.

– Men det gör att en del människor blir mer isolerade när de nu inte har en regelbunden verksamhet att träffas i. Färre möjligheter att träffas i trygga sociala sammanhang ökar risken för psykisk ohälsa och riskbruk av alkohol.

Enligt Anonyma alkoholister betraktar polisen deras möten som allmän sammankomst som omfattas av lagen om max åtta personer eftersom de hålls öppna för allmänheten och inte har medlemsregister.

Även om de fått stänga ner fysiska träffar och blivit av med vissa möteslokaler så har lösningen blivit digitala möten eller telefonmöten.

– En del möteslokaler har stängt, och en del har kanske spridit ut deltagarna på fler fysiska möten. Det har blivit färre besök till de fysiska mötena men samtidigt har många onlinelösningar tillkommit. Så jag vill nog påstå att det finns ungefär lika bra möjlighet att få hjälp via AA som tidigare, säger en medlem i organisationens nationella förtroenderåd.

När det gäller Anonyma narkomaner vittnar Andreas, nykter och drogfri sedan drygt 20 år, om svårigheter. Runt om i landet har vissa lokaler stängts tillfälligt och på sin hemsida uppmuntrar organisationen deltagarna att välja onlinemöten.

Andreas samtalsgrupp har länge träffats varje dag i en lokal på Sankt Paulsgatan i Stockholm men den 24 november stängdes den efter coronarestriktionerna.

– Folk satt och grät där inne och sa att de inte visste vad de skulle göra, eftersom de inte hade en så bra mobil eller en dator för att vara med online. Det är viktigt att det finns ordnade former för att umgås en liten stund. Otroligt många har hittat sin drogfrihet på det här mötet så det är väldigt tråkigt allting, säger Andreas.

Han säger att det innan coronan kunde dyka upp 50 personer där varje dag och att det på sistone varit cirka 20 personer.

– Vi har haft handsprit och munskydd så vi har tagit det på allvar. Samma dag vi stängde öppnade vi ett onlinemöte men inte alls lika många har hittat dit. En del har hittat till onlinemöten, några tar väl återfall, några kommer väl att dö, några hittar andra möten att gå på eller hoppas att vi kan öppna snart.

Sällskapet Länkarna är en annan frivilligorganisation som hjälper personer med missbruksproblem. Ingemar Rosén, kassör i riksförbundet, säger att deras möten för medlemmar räknas som slutna sällskap och därför kan rymma fler än åtta personer.

– Men däremot har vi inte kunnat ta in folk utifrån. Många brukar nu inför jul också ha öppet hus men det blir inget av med det. Vissa möten har också ställts in. De som kommer till oss brukar ta kontakt på telefon först och då försöker vi ordna telefon- eller videomöten.

