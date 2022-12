Papperslösa elever i skolan kan bli anmälda i nytt förslag

Den nya regeringen och samarbetspartiet SD har som mål att minska antalet personer som vistas illegalt i landet. En åtgärd som ska utredas gäller en ny skyldighet för anställda inom kommuner och myndigheter att anmäla papperslösa som de kommer i kontakt med till Migrationsverket eller polisen. ”Genom informationsplikten ska möjligheterna att leva i landet utan tillstånd försvåras.”, står det i Tidöavtalet.

Yrkesgrupper som kan komma att omfattas är exempelvis socialsekreterare, vårdpersonal – och lärare.

Förslaget har fått skarp kritik och väckt en stor oro bland lärare, som av många ses som en angiverilag. Det säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande på Lärarförbundet och blivande ordförande för Sveriges Lärare då de slås ihop med Lärarnas Riksförbund efter årsskiftet.

– Vi har fått ganska starka reaktioner från lärare och en undersökning av vår facktidning visar att en majoritet aldrig skulle ange en elev. Vår yrkesetik säger att vi alltid ska agera för barns bästa och det får det aldrig råda något tvivel om, säger hon.

Trots att familjer vistas illegalt i Sverige omfattas barnen av rätten till utbildning enligt FN:s barnkonvention som har införts i svensk lagstiftning. Kommuner kan få statsbidrag för eleverna som gäller alla skolformer, från förskoleklass upp till gymnasiet.

Hur många papperslösa elever det finns på landets skolor är inte känt. Skolverket hanterar utbetalningarna men får ingen uppgift om antal.

– Nej, vi kan inte svara på den frågan för schablonen som betalas ut baseras på antal asylsökande elever i kommunen tidigare tre år. Det är inte samma sak, säger Kristian Green, handläggare på Skolverket.

Eleverna behöver dock vara registrerade hos huvudmannen men de uppgifterna får inte Skolverket ta del av.

Uppgifterna om antal asylsökande elever per kommun hämtas från Migrationsverket. Därefter fördelas potten för statsbidraget på 25 miljoner kronor per termin proportionellt till kommunerna som har ansökt om papperslösa elever via ett fördelningstal. Mellan 120-180 kommuner brukar ansöka varje år.

– Om man slår ut det per elev varierar beloppet från gång till gång: Ju färre kommuner som söker desto högre ersättning ger varje asylsökande i statistiken, förklarar Kristian Green.

Hur kontrollerar Skolverket att statsbidraget går till papperslösa elever som kommuner uppger?

– Kommunerna får uppge hur stor andel av pengarna som man har förbrukat och vi litar på att uppgifterna stämmer. Men skulle vi få indikationer på något oriktigt så får vårt kontrollteam titta på det, säger Kristian Green.

Lärarfacken har inte heller någon uppfattning om hur många av deras medlemmar som har papperslösa elever i sina klassrum. Johanna Jaara Åstrand säger att fokus ligger på att ge barn den undervisning som de har rätt till oavsett.

– Det finns andra yrkesgrupper som har i uppdrag att se till att upprätthålla reglerna om vilka som vistas i landet.

Lärarrollen bygger mycket på att skapa förtroende och det skulle undergrävas om informationsplikten blir verklighet, menar Johanna Jaara Åstrand.

– Det handlar om att elever ska få rätt till den utbildning och det stöd de är i behov av och att lärare känner sig förhindrade att skapa förutsättningar att ge det om det införs en angiverilag. Dessutom är situationen som de här eleverna och deras föräldrar befinner sig redan komplicerad, säger hon.

I Tidöavtalet står det att vissa yrkesgrupper som kommer i kontakt med illegala invandrare kan komma att undantas från anmälningsplikten, till exempel inom vården. Något som lärarfacken anser även ska omfatta deras yrkeskår.

– Enda anledningen att den här frågan diskuteras är att det står i Tidöavtalet och att en del politiker nu hävdar att det är en del av lärares ansvar att informera myndigheterna. Innan dess var inte papperslösa elever en stor diskussion inom lärarkåren. Vi har tillräckligt många problem ändå att lyfta, inte minst lärarbristen och skolans arbetsmiljö, säger Johanna Jaara Åstrand.