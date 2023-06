Paret Herreys bor i Saltsjöbaden – jobbar i Kiruna

Logga in

Livet kommer, som de flesta vet, med en del överraskningar. Förra sommaren, när Richard Herrey valkampanjade land och rike runt för Moderaterna, var han nästan säker på att han skulle sitta i riksdagen den här mandatperioden. Så blev det inte.

– Det handlar om att jag inte har någon bakgrund inom partiet. När valnomineringskommittén sätter ihop sina listor spelar gamla Muf-kompisar större roll än något annat. Men i stället för att sitta hemma och vara ledsen över att jag inte sitter i riksdagen, trots att jag har näst flest kryss i Stockholms län, får jag bo här i Kiruna, säger han.

Sedan den 15 februari i år är den gamle schlagersångaren i guldskorna, som tillsammans med sina bröder dansade hem segern i Eurovision 1984, vd för Kirunas kulturhus Aurora. Skrattande konstaterar han att det ”skiljer lite i färg” mellan hans båda bostadsorter: blåa Nacka och röda Kiruna.

Som vd för Icehotel i Jukkasjärvi har Marie Herrey förstås provsovit ett par gånger. ”Det är så tyst att du kan höra dina egna hjärtslag och andetag”, säger hon. Foto: Erik Simander

Richard Herrey vill inte spekulera i varför han fick jobbet men tror inte att det var helt självklart för den socialdemokratiske kommunstyrelseordföranden Mats Taaveniku att anlita honom.

– Jag har varit en aktiv och hård förespråkare för ett maktskifte i landet. Jag har twittrat över 120 000 tweets och lägger inte fingrarna emellan. Jag är ganska rak på sociala medier, säger han.

Vilken är din mest kontroversiella tweet?

– Den jag hamnade i mest strid om var när jag reagerade på att Iran hade slängt en kvinna i fängelse för att hon delade ut flygblad och krävde att kvinnor skulle få gå på volleyboll.

Det råder brist bostäder i Kirunaområdet. Stugan som paret Herrey bor i nu med hunden Inka hyr de bara tillfälligt. Foto: Erik Simander

Ordagrant skrev Richard Herrey så här: ”I Iran är det alltså ett brott för en kvinna att gå på stora idrottsevenemang. Ledsen, men det är ett helt sjukt land med sjuk religion.”

– Då tog det hus i du vet vad. Men jag vidhåller att det är ett sjukt land med en sjuk religion som styr. Det är inte friskt. I dag skjuter de flickor och allt möjligt. Jag backar inte en sekund på vad jag tycker i den frågan, men väldigt många blev upprörda.

Fakta. Richard Herrey Född: Den 19 augusti 1964 i Strömstad. Familj: Frun Marie, vuxna döttrarna Mirelle och Melina, barnbarnen Liam och Lily. Gör: Vd för Aurora kultur och kongress i Kiruna sedan den 15 februari 2023. Karriär: Vann 1984 Melodifestivalen tillsammans med sina två bröder Per och Louis i gruppen Herreys med låten ”Diggi-loo diggi-ley” , som även segrade i Eurovision song contest samma år. Dansare i tv-serien ”Fame”. Har medverkat i en rad musikaler och drev 1997–1998 Oscarsteatern i Stockholm tillsammans med sin fru Marie Herrey. Programledare i radio. General manager på Hard rock cafe och Golden hits i Stockholm. Moderat kommunpolitiker i Nacka, var ordinarie riksdagsledamot en kort period 2022 men förlorade sin plats efter valet. Visa mer Visa mindre

”Förenklingar som din är på alla sätt skadliga för kampen för ett rättvist samhälle”, skrev en person som reagerade på inlägget.

– Det är en av de längsta twitterstormarna jag har varit med om. Jag satt i två dygn och twittrade i princip oavbrutet för att svara alla, säger Richard Herrey.

Något år efter att den stormen hade lagt sig var det val i Danmark. Näst största parti blev det nationalistiska högerpartiet Dansk folkeparti. ”Danskar är inte bara tjocka, de är korkade också”, twittrade dåvarande Aftonbladetjournalisten Martin Aagård.

”Tänk vad märkligt ... de säger exakt samma sak om svenskarna?”, svarade Richard Herrey honom, varpå Martin Aagård replikerade: ”Du är väl glad över valresultatet, din gamle rasist.”

Richard Herrey fortsätter göra radio vid sidan av chefsposten på Kirunas kulturhus Aurora. Foto: Erik Simander

Richard Herrey stämde Aftonbladet för förtal, men förlorade målet.

– Rätten höll med mig om att det var dåligt gjort men tyckte inte att det nådde upp till förtalsgränsen. Det kostade mig 300 000 kronor, säger han.

Var det värt det?

– Av principskäl var det värt att säga ifrån. Hade man åsikter på den tiden om att vi måste ha en mer reglerad migrationspolitik med mer kontroll så var man rasist eller sverigedemokrat och jag var varken eller.

Att åka hundspann en solig dag på Torneälvs frusna vinterväg är ett av Kirunas unika nöjen. Foto: Erik Simander

Richard Herrey torgför fortfarande sina åsikter på Twitter men numera blandas politiken med norrsken, snöskoterturer på Torneälvs vinterväg och raketuppskjutningar från rymdbasen Esrange.

Hustrun Marie Herrey postar också regelbundet lokalromantik i sociala medier. Det är hon som är den egentliga orsaken till att Saltsjöbadenparet plötsligt befinner sig i subarktiskt klimat, tjugo mil norr om polcirkeln.

– Marie har i ärlighetens namn ett lite mer betydelsefullt uppdrag än jag själv, säger Richard Herrey.

Fakta. Marie Herrey Född: Den 28 januari 1968 i Södertälje. Familj: Maken Richard, vuxna döttrarna Mirelle och Melina, barnbarnen Liam och Lily. Gör: Vd för Icehotel i Jukkasjärvi sedan den 1 september 2022. Karriär: Hotellchef på Grand Hotel Saltsjöbaden, Vår gård och Vildmarkshotellet Kolmården. Hotelldirektör på Novi Resort Visby. Har även arbetat inom modebranschen och som fastighetsmäklare hos Sotheby's i Kalifornien. Drev 1997–1998 Oscarsteatern i Stockholm tillsammans med sin man Richard Herrey. Visa mer Visa mindre

Marie Herrey har tidigare varit hotellchef på bland annat Grand Hotel i Saltsjöbaden och Vildmarkshotellet Kolmården. Förra hösten blev hon uppringd av en rekryteringsfirma som uppmanade henne att söka jobbet som vd på Icehotel.

– Jag lade på luren efteråt, tittade på min man och sade: ”Det här går ju inte, jag kan inte jobba som ishotellsdirektör i Norrbotten.” ”Det är klart du kan”, sade han. ”Det är ju världens häftigaste jobb. Go for it, babe.” Sedan började han kalla mig Ice queen hemma, ler hon.

Klara Fjellborg som kör hundspannet är tionde generationen som härstammar från Jukkasjärvi. Foto: Erik Simander

Hösten 2022 körde paret Herrey upp längs med kusten. Väl framme började Marie Herrey omgående arbeta.

– Jag hade aldrig varit så långt norrut och den största överraskningen för mig var hur varmt mottagen jag blev av alla jag träffade. Det, och att man kan lämna bilen olåst utanför mataffären. Det gör man inte direkt i Stockholm, säger hon.

Medan hon tog tag i verksamheten på det världskända hotellet tog hennes make sig en titt på de lokala omgivningarna.

– Det är mycket som är spännande med Kiruna eftersom de flyttar hela stan, säger han.

En hjullastare bärgar turkosskimrande isblock ur en uppsågad vak. ”I början var jag lite rädd”, berättar Giovanna Martinez som går runt på isflaken så de inte fryser fast igen. Foto: Erik Simander

Anrika hotell Ferrum (döpt efter det latinska namnet för järn) hade stängt för gott några månader tidigare. Richard Herrey hade bott där när han var på turné och känt de nattliga skalven från världens största underjordsgruva för malmbrytning.

Sprängningarna och utgrävningarna skapade sprickor i berget som blev längre för varje år. Till slut fingrade gruvan efter själva stadskärnan och 2004 togs beslutet att flytta Kiruna utom räckhåll, tre kilometer österut.

På den tomma vidd där det dittills vuxit sly och lövträd växer nya Kiruna upp runt ett torg, prytt av klockstapeln som tidigare stod på det gamla stadshustaket. Några kulturhistoriskt värdefulla hus räddas från grävskoporna i demoleringszonen genom att ställas på hjul och rullas till nya centrum. Resten rivs.

I stället byggs nya bostadsområden, kommersiella lokaler och kommunala inrättningar. Mångmiljardnotan för det kolossala flyttasset går till statliga LKAB, som äger och driver gruvan.

Vy över Kiruna och LKAB:s gruva. ”Malmen ska fram”, säger folk på platsen där två tredjedelar arbetar inom gruvnäringen. Foto: Erik Simander

Det är en av de största stadsomvandlingarna i modern tid. En tredjedel av invånarna tvingas lämna sina gamla hem. Till och med de döda måste flytta. Kistbegravne Hjalmar Lundbohm, LKAB:s förste disponent som på sin tid bidrog starkt till utformningen av det Kiruna som då växte fram, ska liksom femtusen gravsatta i kolumbarium och minneslund få nya viloplatser.

Frågorna är många men protesterna är få. Kiruna föddes år 1900 tack vare järnfyndigheterna i marken och om brytningen stoppas dör staden. ”Malmen ska fram”, säger folk på platsen där två tredjedelar arbetar inom gruvnäringen.

Jag har en genuin förståelse för vad som krävs från båda hållen

Slumpen gjorde att kulturhuset Aurora i den splitter nya stadskärnan invigdes samma dag som Richard Herrey besåg sin hustrus nya hembygd. Huset hade kongressalar, biografsalonger, bibliotek, konsthall och ett ungdomens hus – men saknade verkställande direktör.

– Jag sonderade lite här uppe, jobbet dök upp som ett alternativ och det lät ju spännande. Det matchar min erfarenhet av att driva saker inom kultur och nöje, restaurang och event, säger Richard Herrey som under sin brokiga yrkeskarriär har varit på bland annat Hard rock cafe och Golden hits.

Richard Herrey på torget i nya Kiruna centrum utanför kulturhuset Aurora. Foto: Erik Simander

Richard Herrey konkurrerade med 13–15 andra intresserade personer, enligt Auroras tidigare styrelseordförande Gunnar Selberg. Vad han kan minnas fanns det inga lokala sökande, i varje fall ingen som gick vidare till intervju.

– Vi värderade hans erfarenhet och sunda inställning till verksamhetens innehåll. Sedan är det klart att det inte är någon nackdel att Richard är den han är, med det kontaktnät han har inom showbiz, säger Gunnar Selberg.

Kommunstyrelseordföranden Mats Taaveniku ger ett liknande svar på frågan om vad som gjorde att just Richard Herrey fick jobbet:

– Det var hans erfarenhet, bedömda ledaregenskaper och drivet.

När Richard Herrey själv får frågan om vad han kan tillföra säger han:

– Ett ledarskap med en bred erfarenhet av olika typer av nöje och kultur. Jag har en genuin förståelse för vad som krävs från båda hållen, både från artisternas håll bakom kulisserna och från arrangörens och publikens sida.

Richard Herrey rör sig mycket i restaurangdelen på kulturhuset Aurora. På bilden bär han backar med glas i restaurangköket. Foto: Erik Simander

Trots sina publika positioner i kommunen har Richard och Marie Herrey inte flyttat permanent till Kiruna.

– Vi är fortfarande skrivna i Nacka. Jag sitter ju i kommunfullmäktige där dessutom, så jag har flera skäl till att vara där. Vi har inte tagit beslut men man ska ändå veta att för oss, som för alla andra, är det klart att skatten är något som man tänker på, säger Richard Herrey.

Det borde finnas en regel om att åtminstone en del av skatten blir kvar i kommunen där pengarna är intjänade

Kommunalskatten i Kiruna är 34,39 kronor per intjänad hundralapp. I Stockholm är motsvarande siffra 29,82, en skillnad på 4,57 kronor. I Nacka, där Herreys skattar, är skillnaden marginellt mindre.

– För ett par med höga löner kan det göra mellan 50 000 och 100 000 kronor på ett år, så det är ganska mycket pengar, säger Richard Herrey.

Som den politiker han är har han förslag på lagändringar.

– I stället för att jaga människor som bosätter sig här eller där tycker jag att man ska attackera principen. Det borde finnas en regel om att åtminstone en del av skatten blir kvar i kommunen där pengarna är intjänade.

Richard Herrey samtalar med teknikern Mårten Eliasson inne på teatern på kulturhuset Aurora. Foto: Erik Simander

Samma sak borde gälla för företag, anser han.

– Om LKAB gör en vinst på tio miljarder borde en viss procent av det beskattas av kommunen. I dag får staten hela företagsskatten.

Richard Herrey utvecklar senare sitt resonemang:

– Det finns i dagsläget två huvudorsaker till att vi inte skrivit oss i Kiruna och det har för oss ärligt talat inget med skattenivåer att göra. Det kostar mig och Marie långt mycket mer att flyga fram och tillbaka och ha dubbelt boende än att flytta upp permanent, oavsett skattesatser, säger han.

Richard och Marie Herrey tillägger att de på sikt kanske ändå kommer att skriva sig i Kiruna. Emot talar barnbarnen, som är kvar i Saltsjöbaden, och svårigheterna att hitta hus och lägenheter.

– Det finns tusen lediga jobb i Kiruna men inga lediga bostäder. Ett Attefallshus i Jukkasjärvi kan kosta 15 000 kronor i månaden att hyra. Det är gruvan och det är rymdindustrin och alla skriker efter bostäder. Man ersätter lägenheterna som rivs men har inte planerat för alla som är här uppe och jobbar, säger Marie Herrey.

”Vi har en fantastiskt vacker is. Jag har förstått att förutsättningarna är ideala just här. Det har att göra med hur djupt och strömt det är”, säger Marie Herrey. Foto: Erik Simander

– I Nacka kan kommunfullmäktige ändra detaljplanen och bebygga en park men Kiruna bestämmer inte över sin egen mark. Staten äger och kontrollerar mycket av marken och även samernas intressen måste naturligtvis beaktas, inflikar Richard Herrey.

Fly in-fly out kallas fenomenet som alla Kirunabor känner till.

– Det är många som flyger in och jobbar fyra dagar i veckan och sedan åker hem igen, konstaterar Richard Herrey.

Hur ser vardagen ut för flyttfåglarna Herreys?

– Vi korttidshyr en liten stuga precis vid Torneälv. Sedan väntar ett enklare, temporärt boende på oviss tid om inget annat dyker upp, säger Richard Herrey.

Det gäller att inte vara sen. Bussen går bara en gång om dygnet. Foto: Erik Simander

Kvart över sju, i tjugosex minusgrader, står han tillsammans med några skolbarn på hållplatsen i Poikkijärvi och väntar på 501:an mot Kiruna. Nästa avgång är först om ett dygn men han ser till att inte försova sig för att kunna låta hustrun ta bilen.

– Det är en kilometer snett över älven till Icehotel men hon åker runt. Nästa säsong skulle det inte förvåna mig om vi har en skoter. Då sitter kanske hunden bakpå i en låda och Marie kör över isen på fem minuter, säger han.

Marie Herrey skrattar.

– Jag vet inte om det blir någon skoter. Men jag älskar allt här uppe. Naturen, lugnet och människorna. Mitt jobb är intensivt och det är skönt att komma hem till tystnad. Det är också en ny upplevelse för många av våra gäster, som bor i storstäder. De har aldrig förut varit med om att det är så tyst.

Konstnärer tävlar om att få vara med och utforma de designade snösviterna som hyrs ut för 16.000 kronor natten. Foto: Erik Simander

Till sommaren firar paret 36 år som gifta. De vigdes den 26 juli 1987. Hon i prinsesstiara och en vit maräng med överdimensionerade puffärmar, han i permanentad hockeyfrilla och vit frack med ljusrosa fluga och maggördel. Det var, som sagt, 1980-tal.

Dagen efter ceremonin i Turinge kyrka reste brudparet till Köpenhamn, där Richard Herrey skulle uppträda på Tivoli tillsammans med sin storebror Per och sin lillebror Louis. Herreys hade slagit igenom med blixtar och dunder (magiska under) när de vann Melodifestivalen tre år tidigare.

Louis och jag fick stipendium till en av de bästa dansskolorna i Los Angeles

De okända, svenska bröderna äntrade frejdigt scenen med hoppsasteg från varsitt håll. Skivbolagskungen Bert Karlsson hade flugit hit dem från Kalifornien, där de gick på dansskola.

– Vi flyttade till USA när jag var sexton. Vi åkte över i omgångar, vi hade inte råd att åka alla samtidigt. Pappa tog jobb på ett lager och mamma blev nanny åt en rik familj i Malibu. Louis och jag fick stipendium till en av de bästa dansskolorna i Los Angeles, berättar Richard Herrey.

Inka är en blandras mellan fyra hundraser: malteser, bichon havanais, lhasa apso och shih tzu. ”Eller som vi säger, sju kilo kärlek”, säger Marie Herrey. Foto: Erik Simander

Pojkbandstrions låt ”Diggi-loo diggi-ley” ledde till seger i Eurovision song contest i Luxemburg samma vår, men artistgiganten Tommy Körberg var inte imponerad. Han kallade Herreys för ”de dansande deodoranterna” – ett öknamn som klibbade sig fast. Richard Herrey kopplar associationsbanan.

– Vi var tre väldigt käcka pojkar.

Sjubarnsfamiljen Herrey (det finns fyra systrar också) var mormoner. Som medlemmar i Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga vinnlade de sig om ett sunt leverne för såväl kropp som själ. De nya popstjärnorna drack varken kaffe eller alkohol och söndagsförmiddagarna ägnades åt sakramentsmöten. Även under turnéerna, som var omfattande.

– Första sommaren gjorde vi sextio folkparksgig. Vi spelade in en skiva på svenska och en på engelska och gjorde ett tjugotal tv-shower, säger Richard Herrey.

Marie och Richard Herrey som unga och nykära. Foto: Privat

Det var alltså tre kända bröder som i juli 1987 anlände till Köpenhamn tillsammans med Marie Herrey. På eftermiddagen kom kvällstidningarna ut.

– På förstasidan stod det att Richard hade gift sig och då ringde hotelldirektören upp till vårt hotellrum och sa att ni måste gå ut bakvägen för hela lobbyn är full med gråtande flickor, säger Marie Herrey.

Frieriet som föregick bröllopsresan var misslyckat, det är båda överens om. För det första skedde alltihop över telefon, men det var inte det värsta med det.

Uselt frieri, om man säger så. I stället för att bara andas en sekund och göra det ordentligt

Marie och Richard hade känt varandra i ett år. Under större delen av den tiden hade han turnerat, senaste elvamånadersperioden hade de setts sammanlagt tre veckor. Och nu skulle de bli föräldrar. Marie Herrey minns fortfarande deras samtal ord för ord.

– ”Jag tycker vi gifter oss”, sade Richard. Han frågade inte. Så jag sade: ”Du är ju på väg till mig, hade du inte kunnat vänta tills du kom hit?” ”Nej, då hade jag kanske ångrat mig”, svarade han.

– Nej, det var inte bra, säger Richard Herrey många år och äktenskapliga förebråelser senare. Uselt frieri, om man säger så. I stället för att bara andas en sekund och göra det ordentligt. Men jag var 22 år.

Bröllopsfotot från den 26 juli 1987. Foto: Privat

Marie Herrey var 19 år. Nitton månader senare var hon tvåbarnsmamma.

– Jag träffade Richard när jag var arton, av en slump, och hade inget val. Det var han. Jag har många gånger önskat att det skulle ha varit en rörmokare eller en snickare eller någonting vanligt i stället. Att det inte var en artist jag blev kär i. Men så blev det, säger hon.

Varför inte en artist?

– Det har varit tufft många gånger. Inte nu längre, men under de galna åren. Mycket resande, mycket borta, mycket osäkerhet och oregelbundna tider. Ingen ordning och reda. Jag är ganska mycket ordning och reda, så jag tror att Richard behöver mig. Vi är ett bra team. Jag styr upp och han virvlar runt. Så var det i varje fall när vi var yngre.

Med två chefstjänster i familjen blir det lätt jobb även hemma i soffan. Foto: Erik Simander

Richard Herrey berömmer hustruns kunnighet, struktur och empati.

– Marie är en långt bättre chef än jag på många områden, säger han.

Att delar av ishotellet smälter ner varje vår och ersätts med nya i november visste både Marie och Richard Herrey. Men det kommer som en överraskning för alla när det börjar droppa från innertaken i kulturhuset Aurora, stadshuset Kristallen och galleriorna. Mildvädret är här och det läcker smältvatten. Är Herreys kvar i nybyggarstaden i norr nästa år?

– Vi vet inte, mycket är nytt och ovisst och vi får se tiden an, säger Richard Herrey.