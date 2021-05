Partiledningen utreder SD-ledaren i Göteborg: ”Ser allvarligt på inläggen under pseudonym”

I lördags valde Sverigedemokraternas årsmöte i Göteborg Jörgen Fogelklou till ledamot i den lokala styrelsen där han tidigare varit ordförande och nu senast vice ordförande. Han säger till DN att han ville ha det så, för att släppa fram andra.

Efter att hans företrädare som kommunalråd, Lars Hansson, i februari 2018 och efter stor turbulens uteslöts ur partiet, röstades den i dag 48-årige Fogelklou att ta över som gruppledare och partiets ansikte utåt i Göteborg.

Efter en lång period av offentliga strider har det varit förhållandevis lugnt kring SD:s fullmäktigegrupp. Trots att sajten Aktuellt Fokus redan i oktober 2016 pekade ut Fogelklou som den hemlige innehavaren av Flashback-kontot ”Afghan”, som under åren 2005-2011 publicerat en rad rasistiska, pronazistiska och antisemitiska inlägg, och att fler uppgifter publicerades året därpå, har inga kända krav om avgång eller att partiet centralt skulle utreda anklagelserna, väckt gehör.

När DN ställde frågor till Fogelklou i augusti i fjol förnekade han all inblandning i de mycket grova tillmälena på sajten Flashback. DN frågade då varför han valde att inte att stämma sajten för förtal. Fogelklou svarade:

– Sajten saknar ansvarig utgivare och det var rätt nära valet. Jag var i kontakt med en jurist. Han sa att det var mycket möjligt att jag kunde lämna in en stämning, men att om jag gjorde det fick jag räkna med att alla andra tidningar också skulle skriva om det. Då kände jag att det inte var värt.

Jörgen Fogelklou på en bild från SD:s landsdagar i Lund 2015 då han agerade i en moderatorroll från scenen. Foto: Björn Lindgren/TT

Efter att Aftonbladet förra veckan på nytt skrev om kontot och att man identifierat flera textmässiga likheter mellan vad Fogelklou själv och ”afghankontot” skrivit, ställdes frågor om varför partiledningen inte utreder saken. Då svarade pressekreteraren Christian Krappedal att partiet ”såklart går igenom uppgifter av sådan karaktär”.

På tisdagen skärptes dock tonläget från partikansliet i Stockholm i ett uttalande till Aftonbladet, och till DN säger pressekreteraren Christian Krappedal:

– Partiet ser mycket allvarligt på inläggen som skrivits under pseudonym. Efter att ha tagit del av ytterligare information samt inspel från olika säkerhetsexperter i Aftonbladets granskning, kommer partiets medlemsutskott att utreda ärendet vidare. Utfallet av denna utredning blir sedan en sak för partistyrelsen att ta ställning till. När det är gjort kommer vi ha möjlighet att återkomma till frågan.

Jörgen Fogelklou tillsammans med Jimmie Åkesson under ett av många valmöten ute i landet då göteborgaren hållit i scensamtal med partiledaren. Foto: Sven Pernils/Sverigedemokraterna

Efter partiledningens besked om att Fogelklou, som i många år haft en god relation till partiledaren Jimmie Åkesson och hjälpt honom under flera valturnéer, nu ska utredas av medlemsutskottet, säger han att han ”förstås visste om det”.

– Jag är fullständigt öppen och transparent, jag har inga problem med det, men det är förstås tråkigt att behöva lägga tid på vad något troll skrev för elva år sedan.

Är det bra att partiet utreder saken?

– Det är det väl, om man kan få undan det en gång för alla. Det kan inte fortsätta att ploppa upp igen och igen, det blir ohållbart för mig, min familj och för partiet.

Har du lämnat en egen redogörelse?

– Det gjorde jag 2015 och -17, men inte nu.

Fogelklou säger att det är svårt att freda sig.

– Jag kan redogöra för vad jag vet. Men hur bevisar man att man inte har gjort något? Det är ganska svårt.

På DN:s fråga om han känner ett tryck att avgå, säger han:

– Vi har haft vad jag skulle säga är de två bästa åren i SD:s historia i Göteborg. Jag känner ett fullständigt förtroende att vara kvar.

Men i Göteborgspolitiken är frågan het. Förra veckan valde tre av hans kommunstyrelsekolleger att skriva på twitter om saken. Skarpast var Vänsterpartiets gruppledare Daniel Bernmar som valde att slå fast kopplingen till de uppmärksammade inläggen. Centerpartiets Emmyly Bönfors och Socialdemokraternas Blerta Hoti uppmanade partiet att ”gå till botten med kopplingarna”. Feministiskt initiativs ena partiledare Teysir Subhi, tillika fullmäktigeledamot i Göteborg, har för sin del i en debattartikel frågat Jimmie Åkesson om han ska agera för en uteslutning.

Kommunstyrelsens ordförande Axel Josefson (M) och vice ordförande Axel Darvik (L) har inte skrivit egna kommentarer.

– Men jag tycker att det är bra att SD utreder frågan, säger Josefson till DN på tisdagen.

Axel Darvik är kommunalråd för Liberalerna i Göteborg. Foto: Liberalerna

Axel Darvik tycker att ”det är hög tid för det”.

– Det är fruktansvärda åsikter som kontot ger uttryck för och går bortom allt vad en anständig politiker skulle kunna uttrycka. Nu har ett antal experter pekat ut Fogelklou som avsändare och det borde vara djupt bekymmersamt för honom. Det behöver skapas klarhet om vad som hänt.

Att tre kommunstyrelsekolleger aktivt skrivit om honom kopplat till ”afghankontot” får dock inte Fogelklou att hota med förtalsanmälan.

– Vad politiska motståndare gör får man någonstans tåla. Jag kan köpa att man drar politiska växlar. Som de brukar säga, When they go low, I go high. Sen behöver man inte gå till överdrift. Jag har en familj som tar stryk.

Pernilla Börjesson är ordförande för SD i Göteborg. Foto: Tre Stiftelser

SD Göteborgs styrelseordförande Pernilla Börjesson säger att hon vet att Fogelklou nu söker juridiskt stöd. På frågan om hur hon upplever situationen, säger hon:

– Det är lite tröttsamt eftersom det är en gammal grej. Nu var jag inte med från början, men jag vet att det för flera år sedan hölls en omröstning i styrelsen där man, med kännedom om de här påståendena, gav Jörgen fullt förtroende.

Kvarstår det?

– Jag upplever att han har fullt förtroende. Jag hade en i telefon i dag som ville bli medlem. Det är som sagt en lite tröttsam historia, vi jobbar på som normalt.

Tror du på hans ord här?

– Ja, det gör jag... Jag kanske är lite naiv i bland... men jag har lärt känna Jörgen ett bra tag nu. Säger han att det är så, är det nog så.