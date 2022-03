Passtider säljs på nätet: ”Inte brottsligt”

I juli fyller Maria och hennes tvillingsyster 40 år. Dubbelkalaset planerar de att fira i Cypern tillsammans med sina familjer. Biljetterna är redan bokade, men nu kanske hela resan måste ställas in. Marias 13-åriga bonusdotter har inget giltigt pass, och i dagsläget finns det inga lediga tider hos polisen för att förnya det förrän i augusti.

– Man har inte rest på några år nu, så kollar man i passen och inser att de gått ut. Men vi har ju redan bokat våra biljetter. Det är helt otroligt, det ska inte behöva vara så här, säger Maria som nu försöker köpa sig en ledig passtid genom annonser på Facebook.

Och hon är inte ensam. Flera andra har lagt upp liknande annonser där de efterlyser en ledig passtid i utbyte mot pengar. Även i privata grupper på Facebook annonseras det för fullt, och flera av dem får napp.

DN har tidigare skrivit om att intresset för utlandsresor har ökat explosionsartat under våren, och väntetiderna för att skaffa pass har blivit allt längre.

Hett eftertraktade. Foto: Henrik Montgomery/TT

På de flesta håll i landet kan man i dagsläget få tag i en passtid i slutet av juli, men i flera storstadsregioner kan det dröja ända till september och oktober. Det är bara regionerna Norrbotten och Jämtland som kan erbjuda passtid under våren.

– Man kan ju få tillfälligt pass på Landvetter, och det hade vi ju kunnat göra men det finns ingen garanti där heller. Det är också lång kö dit och de kan också ta slut tydligen, det hände förra sommaren, säger Maria.

En annan person som drabbats av väntetiderna är Rami Tarablsi, 42. När kriget bröt ut i Ukraina tänkte han direkt på att han måste se till att alla familjemedlemmars pass är giltiga – i fall de skulle tvingas fly. Men när han försökte hitta en ledig tid för att förnya dotterns pass hittade han ingen ledig tid hos passexpeditionen i Kungsbacka där familjen bor.

Samtidigt upptäckte han flera inlägg och kommentarer på Facebook där personer sålde lediga passtider.

– Det förvånade mig. Alltså det är som att vi vore i Syrien. Vi flydde korruptionen och vi ska se till så att det inte blir likadant i Sverige, säger han till DN.

– Jag och min fru argumenterade länge. Ska vi ”köpa svart”? Ärligt talat har vi tänkt på det i fall vi inte hittade tid.

De senaste tre veckorna har paret försökt att hitta tid på ett lagligt sätt. De har hittat två tider i april, en i Falkenberg och den andra i Alingsås. Båda städerna ligger mer än en timmes bilresa från hemmet.

Rami Tarablsi tycker det är märkligt att familjen har kunnat boka två lediga tider och efterfrågar förändring.

– Polisen borde ändra systemet så att bokningen blir personlig, som när det gäller körkort. Alltså att man inte kan boka mer en ledig tid per person.

”Polisen borde ändra systemet så att bokningen blir personlig, som när det gäller körkort. Alltså att man inte kan boka mer en ledig tid per person”, säger Rami Tarablsi. Foto: Privat

Trots larmen om extrema väntetider har antalet ansökningar om pass och nationellt id-kort bara varit marginellt högre under början på det här året jämfört med 2019, före pandemin. Mellan den 1 januari och den 9 mars 2019 fanns 356 047 ansökningar, samma period i år var siffran 360 284.

För att boka en passtid behöver man inte logga in med bank-id, utan det sker via en så kallad molntjänst och faller därför av säkerhetsskäl in under reglerna för personuppgifter, GDPR.

Att boka upp passtider och sedan sälja dem vidare bedömer polisen inte är olagligt.

– Men att boka tider som inte är avsedda för dig själv tycker vi inte är okej, det kan förstås ta tid från någon annan som kanske har ett stort behov, säger Stefan Marcopoulos, pressekreterare hos polisen nationellt.

Men det är alltså inte brottsligt att sälja sin tid?

– Generellt ser vi det inte som brottsligt, men såvitt jag vet finns ingen anmälan och därför är det inte heller utrett fullt ut.

Enligt Stefan Marcopoulos är det upp till varje polisregion att organisera passverksamheten, men han säger att de långa kötiderna ”har diskuterats högt upp i ledningen”.

– Vi försöker att utöka öppettiderna och ser också över nyrekrytering. Men läget varierar region för region. Vad jag dock vill mana till är att inte försöka ringa 114 14 och vänta där, de tider som finns ligger på polisen.se, ingen annanstans.

Fakta. Provisoriska pass dyra Ett så kallat provisoriskt pass är ungefär dubbelt så dyrt som ett vanligt, kostar 980 kronor, och är endast giltigt för en resa. – Man bör ha någon form av dokument som visar att man ska resa i närtid, säger Stefan Marcopoulos vid polisens presstjänst. Polisen påpekar också att det inte är alla länder som accepterar provisoriska pass som resehandling. Man bör kontrollera med respektive lands ambassad före avresa. Källa: Polisen. Visa mer

Vad som händer med öppettider och mer personal i Region Stockholm säger presstalespersonen Tove Hägg till DN att hon inte har något exakt svar på.

– Vi tittar på detta nu.

I Region Väst har dock vissa öppettider redan utökats, och nyrekrytering pågår inom flera polisområden säger Sofia Spjuth, regional processamordnare för resehandlingar.

– Först krävs en säkerhetsprövning och utbildning. Men jag vet att det i flera fall är i slutskedet. Vi hoppas få snurr på det under våren men jag vågar inte ange någon mer exakt tid, säger Sofia Spjuth, och nämner att man lagt ut närmare 2 000 nya tider de senaste dagarna.

– Men de tar slut lika fort som vi lägger in dem.

Suget efter en semester utomlands nådde nya höjder efter att de svenska restriktionerna slopades i februari. Researrangören Tuis försäljning av sommarresor trefaldigades efter beskedet, jämfört med dagen innan och Ving nådde ”all-time-high” sedan millenniumskiftet.