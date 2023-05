Patrik Lundberg: Lamotte och grabbarna hade rätt

Logga in

För dryga månaden sedan kom en forskningsrapport som ett antal nyhetsmedier uppmärksammade, och som inte skapade någon debatt eftersom feminism numera är lågt på agendan.

Annat var det på 2010-talet, årtiondet då nästan alla diskuterade ämnet. Gudrun Schyman grillade 100 lax i Almedalen, Feministiskt Initiativ moonwalkade in i Europaparlamentet och halvvägs in i riksdagen.

Även Sverigedemokraternas jämställdhetspolitiska talesperson kallade sig för feminist.

Det var en annan tid. En era då det inte räckte att ställa sig under det rosa paraply som alla förväntades stå under. Den som gav sig in i kampen men som inte hade på pricken samma analys som de dåvarande feministerna kunde få dansa tryckare med skampålen.

Den som hade läst livets hårda skola snarare än genusvetenskap och som kanske var lite sen med insikten att kvinnor generellt sett är underordnade män var, för att uttrycka det drastiskt, inte välkommen.

Lamotte såg strukturer i samhället som gjorde att hans döttrar riskerade att få sämre möjligheter än pojkar

Till exempel Joakim Lamotte. Då, journalist på SVT. I dag, en annan sorts journalist. I mitten av det glada och arga 2010-talet vaknade han upp och insåg att han var feminist.

Lamotte såg strukturer i samhället som gjorde att hans döttrar riskerade att få sämre möjligheter än pojkar. Karln ville missionera, och han var inte ensam. Förra årtiondet kryllade av män som fick döttrar och ville kämpa för deras rättigheter.

– Fler måste kalla sig feminister. Vanliga snubbar måste våga ta ordet i sin mun. Det måste bli folkligt, sa Lamotte till Aftonbladet.

Över en natt blev han galjonsfigur för pappafeminismen, en sjusovare till däggdjur som anklagades för att vakna för sent. Till råga på allt ville pappafeministerna ha applåder för att de krävde saker som andra feminister hade krävt i decennier.

Det är kanske en orättvis bild av kritikerna. De ville ju väl. De ville bara inte få sin kamp överskuggad av en nyfrälst armé av grabbar.

Forskningen kring orsak och verkan var inte ointressant, då heller. I USA hade diskussionen pågått längre. En uppmärksammad studie vid Harvard visade att domare med döttrar tenderade att döma ”i feministisk riktning”. Tydligast var effekten bland manliga republikanska domare.

Enligt studien ökar andelen kvinnor som anställs med i genomsnitt elva procent, jämfört med om vd:n får en son

Nu visar en ny studie på liknande tendenser. Forskare vid Jönköping International Business School, Handelshögskolan i Stockholm och Erasmus universitet i Rotterdam har tittat på hur bolag påverkas om den manlige vd:n får en dotter.

När döttrarna föds händer ingenting. Men när vd:arna senare ”ser och upplever den ojämställdhet som döttrar ställs inför” händer saker: Företagen blir mer jämställda.

Enligt studien ökar andelen kvinnor som anställs med i genomsnitt elva procent, jämfört med om vd:n får en son. Även andelen kvinnor i styrelsen ökar.

Forskarna kallar det för ”dottereffekten”.

Visst vore det bättre om karlar upptäckte ojämställdhet redan innan de fick döttrar. Samtidigt vore det sämre om de aldrig såg problemen.

Ska vi lita på forskningen hade Lamotte och grabbarna rätt. Pappafeministernas uppvaknanden gör delar av samhället mer jämställt.

Och nu, när feminism inte är lika populärt längre, är risken liten att de gör anspråk på applåder.

