Pauserna gör susen för flyttfåglarnas immunförsvar

– Man kan göra en enkel jämförelse med oss människor, att vi löper större risk att bli sjuka när vi reser eftersom vi träffar så många andra människor. Dessutom utsätts vi för nya typer av smittämnen när vi reser långt bort, säger Arne Hegemann docent och forskare vid biologiska institutionen på Lunds universitet.

– Likadant är det för flyttfåglar. De träffar andra fåglar i stora flockar längs vägen och stöter på främmande smittämnen från olika delar av världen. Så de måste förbereda sig för det.

Tillsammans med tyska och italienska kollegor har han studerat fåglar som flyttar mellan Skandinavien och sydvästra Europa och Afrika, och som mellanlandar på den tyska ön Helgoland. Nyligen publicerade de sin studie i tidskriften Biology Letters.

– Det är ett typiskt ställe där många fåglar vilar, eftersom det är en ö mitt i havet, omkring 70 kilometer från tyska kusten. Den fungerar som en magnet för alla fåglar som måste landa, ungefär som Kastrup eller någon ännu större flygplats. Det kan vara helt otroligt många fåglar där som fyller varenda buske under flyttperioderna.

Arne Hegemann, fågelforskare vid Lunds universitet. Foto: Privat/Lunds universitet

Men till skillnad från oss människor, som landar hyfsat utvilade – i alla fall fysiskt – så är många av fåglarna helt utmattade efter att ha flugit en hel dag eller natt, eller ännu mer, på egna vingar.

Det ökar ytterligare risken för infektioner, förklarar Arne Hegemann.

– Det finns flera studier som visar att immunförsvaret påverkas negativt när fåglar flyttar. Det är något man ser över huvud taget hos djur vid långvarig och intensiv fysisk aktivitet, även hos människor. De måste återhämta sig för att bygga upp immunförsvaret igen, säger Arne Hegemann.

Men det har hittills varit okänt hur flyttfåglarnas immunförsvar påverkas under en längre flytt i naturen, och i vilken utsträckning fåglarna kan bygga upp det igen under resans gång.

För att ta reda på detta använde forskarna nät för att försiktigt fånga in cirka 100 fåglar vid olika tillfällen under vilopausen på ön. De fokuserade på järnsparvar, rödstjärtar och bofinkar, som förekommer i rikligt antal. Efter infångandet tog forskarna ett blodprov via en ven på vingen, ringmärkte fåglarna och släppte dem sedan fria igen. På så vis kunde samma fågelindivider följas vid flera tillfällen.

Blodproverna använde forskarna för att undersöka hur bra blodet kunde döda en viss typ av bakterier. Det är ett vanligt test för att studera det så kallade ospecifika immunförsvaret – de immunceller som snabbt ska kunna slå till mot okända, främmande smittämnen som angriper kroppen. Det är en viktig funktion hos fåglar i nya miljöer.

Bild 1 av 2 Forskarna undersökte blodets förmåga att döda bakterier. Det ger en bild av det ospecifika immunförsvaret som ska skydda kroppen mot okända smittämnen. Foto: Aron Hejdström Bild 2 av 2 Fågelstationen på den tyska ön Helgoland. Foto: Cas Eikenaar Bildspel

Resultatet visade för det första att fåglarnas immunförsvar var tydligt försämrat när de kom till ön. För det andra visade testerna att immunförsvarets förmåga stärktes och återbildades i takt med att fåglarna vilade upp sig.

– Flyttningen är mycket krävande och fåglarna är tydligt påverkade när de landar. Så en av de första sakerna de gör är att bygga upp immunförsvaret igen, för att förbereda sig så de inte blir sjuka, säger Arne Hegemann.

– Tidigare trodde man att fåglarna bara landade för att få bränsle och vila upp musklerna. Men vår studie visar att det också handlar om att de måste hinna bygga upp immunförsvaret.

Priset är högt för de fåglar som blir sjuka under flytten, förklarar han. I en tidigare studie har han visat att en sjukdom kan tvinga fåglarna att pausa mycket längre än de annars skulle göra. Och om det sker under vårflytten riskerar de att bli så sena att alla bra revirplatser redan är upptagna när de kommer fram. Om fåglarna blir sjuka under höstflytten kan tillgången på insekter att äta på viloplatsen minska så pass att de inte klarar av att bygga upp tillräckliga fettreserver för att ta sig hela vägen hem till det tryggare vinterboendet.

– Det är som för oss människor, att när vi är sjuka kan vi inte springa särskilt bra. Det är samma för fåglar, att de måste ha en längre paus innan de klarar av att fortsätta flytta. Därför är det avgörande för dem att snabbt kunna bygga upp immunförsvaret när de har landat, säger Arne Hegemann.

Det är inte helt klarlagt varför vissa fåglar flyttar och andra stannar. En fördel med att flytta norrut på sommaren kan vara att utnyttja den intensiva våren och sommaren i till exempel Skandinavien, med den rikliga tillgången på insekter och annan föda. Dessutom är dygnen ljusare jämfört med närmare ekvatorn, vilket gör det möjligt för dagaktiva fåglar att hinna samla in mer mat.

Men det kan även finnas en fördel som är kopplad till immunsystemet, förklarar Arne Hegemanns kollega Helena Westerdahl. Hon är professor vid samma institution vid Lunds universitet, men har inte varit delaktig i denna studie. Däremot har hon tidigare studerat immunförsvarets variation hos fåglar som lever hela sitt liv i antingen tropikerna på den afrikanska kontinenten, som är flyttfåglar eller som bor permanent i Skandinavien.

Helena Westerdahl, professor i biologi vid Lunds universitet. Foto: Inger Ekström

Som en tumregel minskar antalet smittämnen som ett djur måste kunna försvara sig mot med avståndet till ekvatorn. Det är precis vad Helena Westerdahl har sett i sina studier.

– Fåglar som lever i tropiska Afrika hela året har betydligt fler gener kopplade till immunförsvarets variation än besläktade fåglar som lever här i Europa, säger Helena Westerdahl.

Eftersom det kan vara kostsamt för kroppen att upprätthålla ett starkt och varierat immunförsvar kan det därför finnas en poäng med att ta sig norrut även delar av året – inte minst när det är dags att få ungar, som är extra sårbara för infektioner.

– Ja, det är en förklaringsmodell som finns, att flyttandet inte bara handlar om att utnyttja de långa dagarna och insektsresurserna i norr, utan också kan vara ett sätt att smita bort från risken att smittas ett tag, säger Helena Westerdahl.

Stärk immunförsvaret genom att äta bra, träna och vila Att immunförsvaret försämras tillfälligt efter mycket långvarig och intensiv fysisk aktivitet är något som gäller för alla djur, även människor. Men normal träning och fysisk aktivitet har en immunstärkande effekt. Här är tre enkla tips för den som vill stärka sitt immunförsvar: - Träna och rör på dig. Styrketräning och konditionsträning är bra. Det minskar inflammationer i kroppen. - Ät en varierad och hälsosam kost. Immunförsvaret behöver vitaminer och mineraler. - Se till att vila upp dig, och sova bra. Källa: 1177.se Visa mer

