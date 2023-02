Per Bolund: ”Regeringen har kidnappat våra satsningar”

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Regeringen satsar hundratals miljoner kronor på utsläppsminskningar i andra länder som Ghana, Dominikanska republiken och Nepal för att kompensera för Sveriges utsläpp – något som mött hård kritik från forskare som DN pratat med.

Satsningarna inleddes redan under Per Bolunds (MP) tid som klimatminister, genom ett samarbetsavtal som tecknades med Ghana under klimatmötet i Glasgow i november 2021.

Nu anklagar han regeringen för att ha kidnappat dem för sina egna syften.

– Ja, det har de absolut. Vi är oroliga över att man kommer att använda dem för att minska ambitionerna i Sverige. Den här regeringen genomför projekten samtidigt som de skär ner kraftigt på klimatpolitiken i Sverige.

Det var ni som tog initiativ till satsningarna. Varför kritiserar du dem nu?

– Vi har alltid sett den här typen av insatser som kompletterande. De får aldrig ersätta utsläppsminskningar som vi gör här och nu.

Klimatminister Romina Pourmokhtari (L) försvarar i en tidigare intervju med DN satsningarna med att man kan åstadkomma större utsläppsminskningar i andra länder för samma pengar. Men det är fel sätt att tänka, enligt Per Bolund.

– Det vi ska göra är det som vi faktiskt har skrivit under på i Klimatkonventionen, alltså inte det ena eller det andra utan både och. Vi ska minska utsläppen i Sverige och vi ska också minska utsläppen i andra länder, säger han.

Han påpekar att regeringen i tidigare projekt för klimatkompensation utomlands har skrotat den absoluta majoriteten av de utsläppskrediter man fått. Nu uppmanar Per Bolund regeringen att göra det även med krediterna från projekten i Ghana, Dominikanska republiken och Tibet.

– Ja, det borde de göra. För oss är det en självklarhet. Hur väl man än jobbar är det mer osäkra klimatvinster som man får med internationella insatser. Då kan man inte räkna dem på samma sätt som en utsläppsminskning i Sverige.

