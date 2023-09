Pernilla Wallin: Jag tänker inte bli fången i min egen kropp

Pernillas bästa vän, tillika personliga assistent, Nathalie Sundgren ber om ursäkt för röran i garaget. En smal gång leder in till det bakre rummet och rullstolen kommer precis in. Den svarta fåtöljen rullas undan så att Pernillas rullstol kan rullas in vid bordet. Väl framme lägger hon fram sina händer.

Foto: Tomas Ohlsson