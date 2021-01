Personal inom äldreomsorgen tvekar om covidvaccin

Varken kaffet eller maten har längre någon smak. Det är bara konsistensen som känns i munnen. Fram till nyligen låg det näsdukar på bordet, men undersköterskan Marika Sundberg har börjat må bättre igen efter att nyligen ha insjuknat i covid-19.

Hon har jobbat inom äldreomsorgen i många år, och från sängen i sovrummet berättar hon om påhopp och hat hon utsätts för. Hon är nämligen en av dem som inte vill vaccinera sig.

– Folk säger att jag inte borde jobba kvar på mitt jobb, att jag saknar ansvarskänsla för de gamla som är i riskgrupp. Då tänker jag att snälla, jag har jobbat med det här i 20 år. Jag älskar mitt jobb, det är inte det. Men när det kommer till min kropp så vill jag ha lite kontroll, säger Marika Sundberg.

Det är bland annat oro för biverkningar och hennes tveksamhet kring hur effektivt vaccinet egentligen är som gör att hon vill avvakta. Marika är öppen för att ändra sig, men då måste hon känna sig övertygad om vaccinets effekt mot smittan.

– Det är klart att man tänker på vilka biverkningar det kan bli. Vad är det de sprutar in? Kommer det ha effekt eller gör jag det i onödan? Att jag sprutar in massa konstiga saker i kroppen och sedan visar det sig att det här hade man kunnat vara utan.

Undersköterskan Marika Sundberg är inte den enda som vill avvakta.

DN avslöjade förra veckan att 42 procent av de anställda på särskilda boenden i skånska Burlöv tackat nej till att vaccinera sig mot covid-19, trots att de arbetar nära riskgrupper. De senaste dagarna har diskussionen om hur kommuner ska hantera personal som vägrar vaccin blossat upp – också på högsta politiska nivå när statsminister Stefan Löfven (S) träffade partiledarna i fredags.

DN har kontaktat alla kommuner i Sveriges tre största regioner. Minst var fjärde medarbetare inom äldreomsorgen har avvaktat erbjudande om vaccin i till exempel Malmö, Lund, Sjöbo, Nykvarn, Hässleholm, Upplands Väsby och Grästorp. Totalt handlar det om 13 kommuner där åtminstone var fjärde medarbetare inte tackat ja.

Andelen som tackat ja till vaccin varierar kraftigt mellan kommunerna, allt mellan 50 till över 95 procent. Foto: Johan Nilsson/TT

Flera kommuner har ännu inte kommit igång med vaccineringen av personal, och siffrorna över vaccinationsviljan baseras på kommunernas egen uppskattning.

I skånska Sjöbo kan det enligt preliminära siffror vara så få som hälften av all personal som vill vaccinera sig. Kommunen anser inte att det är en tillräckligt hög andel, och förhoppningen är att fler ska ändra sig genom informationskampanjer.

– Det är ju klart att det finns risk för de äldre om det inte är så många i personalen som kommer att vaccinera sig, säger Maria Mårtensson som är medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunen.

På ett av Sjöbo kommuns äldreboenden ligger Fredrik Bergenholtz svårt sjuka pappa. Cancern har börjat sprida sig i kroppen och vårdpersonalen har varnat Fredrik för att hans pappa kanske inte överlever ytterligare en infektion eller sjukdom.

– Trots omständigheterna så mår han ändå helt okej. Han har en kämparglöd utöver det vanliga, säger Fredrik Bergenholtz.

Under en stor del av det senaste året har han inte fått besöka sin pappa. Under julhelgen packade Fredrik ned julklappar och körde med bilen till Sjöbo. Men utanför boendets entré tog det stopp. Ingen fick komma in.

Ett nytt fall av covid-19 hade upptäckts på det särskilda boendet, enligt sonen.

– Men tänk om han får corona? Jag vet inte hur många chanser jag får att träffa honom. Det har ju varit stängt en lång tid och vi kunde inte hälsa på honom under ett halvår. Varje chans vi fått så har vi försökt besöka honom. Men nu fick vi inte komma in, säger Fredrik.

Risken att hans pappa kan råka illa ut vid en ytterligare infektion, samtidigt som coronasmitta ska ha upptäckts på boendet, har gjort Fredrik Bergenholtz orolig. Och att upp mot hälften av vård- och omsorgspersonalen tvekar inför att ta vaccinet mot covid-19 har han svårt att förstå.

– Jag tycker det är helt sanslöst. Jag trodde att alla som jobbade inom vård- och omsorg behövde vaccinera sig. Det är ju de som träffar många i riskgrupper. Eller att de åtminstone skulle känna ett ansvar, att de inte vill riskera någon annans liv. De som jobbar med riskgrupper och vägrar vaccinera sig kanske inte borde jobba med vård- och omsorg alls, säger han.

På sociala medier diskuterar vård- och omsorgspersonal frågan om att vaccinera sig eller inte. DN har tagit del av ett flertal vittnesmål i olika slutna grupper där personer som säger sig vara vårdbiträden och undersköterskor vittnar om sin skepsis.

”Jag är så trött på alla påhopp vi uskor (undersköterskor) får, om vi inte vaccinerar oss. Upp till var och en”, skriver en person.

”Tusentals har fått svåra biverkningar av vaccinet och även dött... Hittills har 3% skadats eller dött av vaccinet och siffrorna ökar. Så betydligt ökad risk med vaccinet än med covid”, skriver en annan person som flera gånger sprider falska påståenden i gruppen.

Foto: Facebook

Foto: Facebook

Undersköterskan Marika Sundberg, som ligger hemma sjuk i covid-19, menar att hon visst bryr sig om de äldre.

Vad säger du till de som tycker att du utsätter äldre för en risk genom att inte vaccinera dig?

– Vi använder fortfarande skyddsutrustning, och arbetsgivaren säger att det är tillräckligt. Det är klart det är tufft när dom säger att vi inte tänker på de äldre och de i riskgrupp, för det gör vi verkligen. Det har vi gjort från start, säger hon.

Den största orsaken till att personal är tveksamma till att bli vaccinerade är okunskap. Det menar den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Ariana Forsberg som jobbar i Upplands Väsbys kommun.

Den senaste tiden har hon ägnat mycket av sin energi åt att sprida korrekt information om vaccinet, både internt och till medborgare. Hon står i tät kontakt med äldreomsorgschefer för att de i sin tur ska kunna förmedla information till sin personal.

– Det sprids mycket desinformation kring vaccinet. Det finns vaccinmotståndare som har egna hemsidor och som driver egna kampanjer på nätet. Sättet som media ibland framför nyheter på kan också bli fel. Jag tror tyvärr det kan vara en rätt stor orsak, säger Ariana Forsberg.

Flera som först varit skeptiska till vaccin har sedan ångrat sig och vill bli vaccinerade, enligt Ariana Forsberg. Foto: Eva Tedesjö

I Upplands Väsbys kommun får också timvikarier inom äldreomsorgen möjlighet att vaccinera sig. För att minska riskerna för de äldre har social- och omsorgskontoret fattat beslut om att timvikarier som valt att vaccinera sig få förtur och prioriteras till arbetspass.

– Vi måste skydda våra äldre. Vi tänker alltid på våra äldre i första hand. Det är ju bland annat därför vi vaccinerar oss, säger den medicinskt ansvariga sjuksköterskan Ariana Forsberg.

Hon berättar också att det finns de som ångrat sig och sagt att de senare ändå vill vaccinera sig. Något som även andra kommuner noterat.

Även om de flesta kommuner DN kontaktat är avvaktande, så uppger flera att de just nu diskuterar om det kan bli aktuellt att exempelvis omplacera vård- och omsorgspersonal som inte vill vaccinera sig. Det handlar till exempel om Uddevalla och Höör.

Folkhälsomyndigheten undersöker nu hur brett vaccinmotståndet är hos vård- och omsorgspersonalen i landets kommuner och regioner.

Enligt statsepidemiolog Anders Tegnell är det ”kanske inte jättefarligt att personalen inte är vaccinerad” – så länge de boende fått vaccin, personalen följer hygienrutiner, använder skyddsutrustning och stannar hemma vid sjukdom. Samtidigt betonar han att myndigheten vill att både boende och personal tar sprutorna, även om det är frivilligt.

– Då får man både hängslen och livrem, eftersom att det är en så känslig grupp.