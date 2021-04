Peter Alestig: Därför är flyget inte en onödig symbolfråga

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

Bromma flygplats föreslås läggas ner, meddelar regeringen – ett besked som legat i luften i vad som känns som en evighet. Nu kommer tre saker sannolikt att hända.

Ett: klimataktivister firar att Bromma flygplats ska läggas ner och pekar på att flygandet nu måste minska snabbt, för att Sverige ska klara Parisavtalet.

Två: andra röster, från till exempel oppositionen, hävdar att flyget bara är en symbolfråga, att dess utsläpp är låga globalt sett och att vi borde lägga kraften på att få stopp på verkliga klimatproblem, som kolkraften.

Så vem har egentligen rätt?

Svaret är – båda. Och pandemin är beviset.

Så även om flygandet står för en ganska liten del av utsläppen globalt, står det för en väldigt stor del av svenskarnas utsläpp.

Så nej, vi kan bevisligen inte lösa klimatkrisen genom att sluta flyga

Under 2020 tvärnitade flygandet i världen. Det omkring halverades globalt. I Sverige har det inte flugits så lite sedan 80-talet.

Trots det, sjönk de globala utsläppen av koldioxid med ”bara” omkring 7 procent. Flygandet stod dessutom för en ganska liten del av den minskningen.

Så nej, vi kan bevisligen inte lösa klimatkrisen genom att sluta flyga. Medräknat den så kallade höghöjdseffekten står flygandet för omkring 5 procent av de globala utsläppen – att jämföra med exempelvis kolkraftens cirka 30 procent.

Men betyder det att debatten om flygandet bara är en onödig symbolfråga?

Nej. Om man gräver djupare i utsläppsstatistiken, blottar sig en för oss svenskar radikalt annan bild – och här får i stället klimataktivisterna i stället vatten på sin kvarn.

Förklaringen till att flygandet står för låga utsläpp globalt är nämligen att det är relativt få som flyger regelbundet. Enligt en vetenskaplig studie i tidskriften Global Environmental Change från i höstas, står bara 1 procent av jordens befolkning för hälften av alla utsläpp från flygandet.

Även om flygandet står för en ganska liten del av utsläppen globalt, står det för en väldigt stor del av svenskarnas utsläpp

Och just svenskarna är bland de värsta flygarna i världen – svenskarna flög i snitt 1,38 gång per person under 2017, det sista året Naturvårdsverket har statistik för.

Så även om flygandet står för en ganska liten del av utsläppen globalt, står det för en väldigt stor del av svenskarnas utsläpp. Våra flygresor släpper ut omkring 10 miljoner koldioxidekvivalenter (alla utsläpp omräknade tillkoldioxid), vilket är lika mycket som bilresandet – och betydligt mer än ”klimatbovar” som stålindustrin eller cementindustrin.

Och dessutom ökar utsläppen från vårt flygande, år efter år (2020 undantaget). På 30 år har svenskarna dubblerat sitt utrikesflygande. Flygbranschen brukar peka på att flygplanen blir allt effektivare, men effektiviseringen har dessvärre helt ätits upp av ökningen. Det gäller både i Sverige och globalt.

Och, till skillnad från för kolkraften, finns ännu ingen utsläppsfri teknik som i stor skala kan ersätta flygandet. Och alla sektorer måste ner till nollutsläpp för att Parisavtalet ska nås. Därför pekar forskning på att världen helt enkelt måste börja flyga mindre – i princip oavsett hur det går med effektivisering och teknikutveckling framåt.

Det tredje som lär hända nu? Den svenska politiska flygstriden kommer att ta en ny vändning – med Bromma ur vägen, lär siktet vara inställt på Arlandas eventuella utbyggnad. Räkna med att den frågan skär som en kniv genom regeringen framöver.