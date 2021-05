Peter Hultqvist: ”Lägg korten på bordet”

Han säger sig ha blivit informerad om spioneriet förra torsdagen i samband med en intervju med SVT som var med och avslöjade det.

– Jag har tagit kontakt med danska försvarsministern och krävt besked om det är så att danska plattformar har använts för att spionera på svenska politiker. Jag har också frågat om något annat land har varit inblandat. Och jag har också sagt att jag vill ha information om svenska företag och andra verksamheter som eventuellt kan vara inblandade, säger Hultqvist.

– Jag har med andra ord krävt att de ska lägga korten på borden.

Danska regeringen har hittills bara svarat att de tycker att det är oacceptabelt med avlyssning, enligt Hultqvist.

– Jag anser att det finns en del obesvarade frågor som vi behöver diskutera.

Hultqvist säger också att han tagit kontakt med Frankrike, Tyskland och Norge för att bilda sig en uppfattning om deras förhållningssätt. De ska också enligt läckan vara drabbade av avlyssningen.

Riksdagen kommer att underrättas om den fortsatta utvecklingen i frågan på försvarsutskottets möte på torsdag.

Försvarsministern tycker att det är för tidigt att säga något om hur de svensk-danska och de svensk-amerikanska relationerna kan komma att påverkas av avlyssningen.

– Vi har i grunden bra relationer. Och vi samarbetar på ett ordentligt sätt, vilket är positivt för Sverige och för stabiliteten i Europa. Vi är intresserade av att fortsätta utveckla de här relationerna. Men nu när det här har uppstått så måste vi agera utifrån svenska statsintressen.

Finns det några särskilda områden i Sverige som du är särskilt oroad över att en främmande stat nu kan ha fått insyn i?

– Nej, det är för tidigt att spekulera. Vi har ställt frågorna och vi tänker inte släppa det här. Vi vill ha information, säger Peter Hultqvist.

Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen har liksom Hultqvist hört av sig till danska regeringen med krav på svar om vad som egentligen har skett. Han säger till NRK att ”påståendena som framkommit är allvarliga”.

Han har blivit uppringd av den danska försvarsministern Trine Bramsen som meddelade att hon inte vill kommentera anonyma uppgifter.

– Och det gör inte vi heller. Men hennes budskap var tydligt: avlyssning av allierade är totalt oacceptabelt för danska myndigheter.

Moderaternas försvarspolitiska talesperson Pål Jonson skriver i ett mejl till DN att han ser allvarligt på uppgifterna som framkommit.

”Regeringen måste bringa full klarhet i vad som hänt, och redovisa det när Peter Hultqvist kommer till riksdagens försvarsutskott nu på torsdag”.

Sveriges utrikesminister Ann Linde (S) uppger i ett mejl till DN att hon har haft löpande kontakt med den svenska försvarsministern i frågan, som hon menar har viktiga utrikespolitiska dimensioner.

För Wilhelm Agrell, professor emeritus i underrättelseanalys, kommer uppgifterna om det amerikanska spioneriet inte som någon överraskning.

– Utåt måste svenska politiker naturligtvis vara förvånade och upprörda och kräva en utredning, men i realiteten vet de exakt vad det här handlar om, säger han.

Agrell kallar uppgifterna ”ett avslöjande som går i repris”.

– Det kom uppgifter redan förra året om att USA med Danmarks hjälp hade avlyssnat svensk försvarsindustri, och det som framkommer nu är att det hade större omfattning, säger han.

Varför USA skulle spionera på Sverige och vårt västra grannland Danmark delta som något slags underhuggare, kan enligt Wilhelm Agrell framstå som obegripligt för gemene man.

Men det är det egentligen inte. Signalspaningen bedrivs i dag i huvudsak genom att man ”tappar ur” kommunikation ur det fiberoptiska systemet där majoriteten av tele- och datatrafiken går. I väst är det USA och NSA som är den centrala aktören, som har den teknik som behövs. Man sluter partneravtal med enskilda länder och deras signalspaningstjänster. Man har ett sådant med svenska Försvarets radioanstalt, FRA, och man har ett sådant med danska motsvarigheten Forsvarets Etterettningstjenste, FE.

Enligt de här avtalen kan man gemensamt tappa ur information ur de kablar som passerar landet, och enligt Wilhelm Agrell är det för Sveriges del viktig information eftersom mycket av den ryska trafiken går via de svenska noderna.

De här avtalen är kända eftersom de läckte ut med Snowden-materialet. Begränsningen är dock att USA inte får samla in material om värdlandet, som är Danmark i det här fallet. Alltså kan man inte avlyssna svenska politiker via FRA, men via FE går det utmärkt.