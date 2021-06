Plantering av sjögräs ska hindra erosion

Klimatet just nu kommer skickas till din mejlbox VARJE ONSDAG.

På mellan 2 och drygt 3 meters djup en bit ifrån båten jobbar två dykare intensivt med att sätta ut plantor av sjögräset ålgräs på den sandiga bottnen. Ålgräset med sina långa gröna blad ser oansenligt ut, men har häpnadsväckande stor betydelse för miljö och klimat. Ålgräsängar hör till jordens mest värdefulla ekosystem och beskrivs ibland som korallrevens mindre kända lillebror eller lillasyster.

Ålgräs binder sand, gör vattnet klarare, minskar övergödning genom att fånga upp kväve och fosfor och kan fånga in lika mycket koldioxid som skogar. Dessutom fungerar det som skydd och dagis för unga fiskar och andra varelser i havet.

I flera projekt pågår försök att återskapa och restaurera ålgräsängar som har försvunnit på senare år. Nu testas för första gången om ålgräset även kan hjälpa till att skydda stränderna mot erosion. Foto: Jenny Leyman

Men på senare år har det viktiga sjögräset haft det tufft. De stora gröna ålgräsängar som har funnits på havsbottnen längs Sveriges kuster har på många ställen försvunnit helt eller delvis.

Övergödning, överfiske, exploatering med utbyggnad av bryggor och båttrafik har i olika grad bidragit till minskningen.

I olika projekt pågår försök att återskapa och restaurera de ålgräsängar som har försvunnit.

I Skåne testas nu för första gången om ålgräset även kan hjälpa till att skydda stränderna mot erosion. Ett hot som blir allt mer akut i takt med att klimatförändringen får havsnivån att stiga och extrema väderhändelser att bli vanligare.

Theodor Kindeberg och Johan Mårtensson som kör båten på väg ut ur Båstads hamn. Foto: Jenny Leyman

Planteringen ingår i ett projekt, LifeCoastAdapt, där flera skånska kommuner samarbetar med att ta naturen till hjälp för att bromsa erosionen längs kusten.

– Ålgräs har aldrig planterats för att skydda kusten mot erosion, det är ett outforskat område, säger Theodor Kindeberg, doktorand vid Biologiska institutionen, Lunds Universitet.

Han ska undersöka hur de olika åtgärderna inom LifeCoastAdapt fungerar.

Ungefär ett halvt dussin olika metoder testas. Förutom ålgräsplantering handlar det bland annat om att återställa sandmiljöer, skapa våtmarker, etablera naturliga rev, strandfodra, det vill säga lägga ut ny sand, samt ta bort invasiva växter. Målet är att både minska erosionen och samtidigt förbättra den biologiska mångfalden.

Bild 1 av 4 Mikkel Schmiedes är en av de två dykarna som planterar ålgräs. Nu dyker han upp för att hämta fler plantor. Foto: Jenny Leyman Bild 2 av 4 Ålgräsplantorna förvaras i lösa buntar. Foto: Jenny Leyman Bild 3 av 4 Søren Nielsen buntar ihop sjögräs och placerar i baljor till dykarna. Foto: Jenny Leyman Bild 4 av 4 Planteringen av ålgräs ingår projektet LifeCoastAdapt där flera skånska kommuner samarbetar med att ta naturen till hjälp för att bromsa erosionen längs kusten. Foto: Jenny Leyman Bildspel

– Anledningen är att kusterosionen går så fort nu och man måste hitta hållbara metoder. Om de naturbaserade lösningarna fungerar är det mycket mer ekonomiskt och ekologiskt hållbart än att slänga ut betongklumpar längs kusten som man gör i andra europeiska länder, säger Camilla Greiff, projektansvarig på LifeCoastAdapt.

Nyligen togs beslutet att en omfattande testplantering av ålgräs ska ske i Båstad. En yta på 1.000 kvadratmeter ska planteras i år, nästa år ska en lika stor yta planteras. Förhoppningen är att ålgräset kan binda sanden och hindra erosionen.

Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör på Båstads kommun. Foto: Jenny Leyman

– Vi har problem med erosion här vid Malens strand och stiger havet kommer skadorna att öka. Under en period 2009–2016 var det många stormar, i princip en kraftig storm per år, säger Ingemar Lundström, projekt- och utredningsingenjör på Båstads kommun och pekar in mot en sandstrand där långa bryggor går ut i det grunda vattnet.

Vi sitter i en båt som har lagt sig intill den vita motorbåten där dykledaren övervakar de två dykarna som jobbar med plantering i havets trädgård.

– Erosionen är inget direkt hot mot hus och bebyggelse, men vegetationslinjen flyttas bak och sanddynerna skadas.

Han berättar att det en bit längre bort finns ett glest bestånd av ålgräs men såvitt känt har det inte funnits någon ålgräsäng just här där planteringen pågår.

– Vi hoppas att en lyckad plantering ska minska erosion men också främja den biologiska mångfalden som är viktigt för miljön. Dessutom lär vi oss vilka metoder som fungerar och bygger upp kunskaper, säger Ingemar Lundström.

Nätkassar med ålgräsplantor är fästade vid relingen på den vita motorbåten. Från utrustningen ombord hörs dykarnas lugna andetag, ljudet är nästan sövande. Två linor löper ner i vattnet och luftbubblor en bit bort avslöjar var arbetet pågår.

Ålgräsplantorna förvaras i nätkassar som hänger ned från relingen på båten. Dagen innan planteringen har de skördats från en ålgräsäng utanför Helsingborg. Foto: Jenny Leyman

– Ålgräsplantorna som planteras i dag togs upp utanför Helsingborg i går, berättar Lars Nejrup Brammer, på konsultföretaget WSP som ansvarar för dykarna och planteringen.

Han visar hur de ömtåliga plantorna ligger i löst sammanhållna buntar. Plantering i havet liknar plantering på land. En smal planteringsspade sticks ner i sandbotten, plantan sätts försiktigt ner i gropen så att inte bladen bryts.

Lars Nejrup Brammer pekar på en liten knöl eller veck långt ner på plantans stjälk.

– Det är en tillväxtzon, plantan måste planteras så att den delen är täckt av sand om det ska lyckas.

Lars Nejrup Brammer på konsultföretaget WSP som ansvarar för dykare och plantering av ålgräs. Foto: Jenny Leyman

Totalt ska 16.000 plantor sättas i tre skilda områden på olika djup, från cirka 2 meter upp till 3,5 meters djup.

– Vi måste testa olika djup. Kraften i vågrörelser blir mindre på djupare vatten. Samtidigt behöver ålgräset ljus för att växa och det är mörkare ju längre ner du planterar. Vi vill försöka hitta det optimala stället för de förhållanden som råder här, hitta en balans mellan vågor och ljus, säger Theodor Kindeberg.

Att ta plantor från välmående ålgräsängar är inte något som riskerar att förstöra de växtplatserna.

– Undersökningar visar att vi kan skörda mycket mer från dem än vad som sker i dag.

Jens Christensen planterar sjögräsplantorna som sätts i ramar som är 1 kvadratmeter stor. Där planteras 16 skott, sedan vänds ramen en gång åt antingen höger eller vänster och sedan en gång till. Det görs en ruta lämnas tom, sedan sätts 16 nya skott. Planteringen blir som ett schackbräde på havsbotten. Foto: Mikkel Schmiedes

Hur situationen för ålgräset har varit i Laholmsbukten där Båstad ligger är ganska dåligt känt. Det största hotet här är att om det blåser från nordväst kan det bli stora vågor som skulle kunna hota ålgräset.

– Projektet är riskabelt, men vi kommer att få värdefull information även om det misslyckas. Då får vi veta om det var stormar eller något annat som gjorde att ålgräset inte lyckades etablera sig, säger Theodor Kindeberg.

Han forskar även i ålgräsets roll i kolcykeln, det vill säga förmåga att ta upp koldioxid och vara en naturlig kolsänka. Egenskaper som får allt större betydelse i klimatkrisen när alla metoder att få bort koldioxid ur atmosfären är värdefulla.

Theodor Kindeberg, Johan Mårtensson och Lars Nejrup. Foto: Jenny Leyman

Att träd och växter på land tar upp koldioxid är känt och skogen är hett debatterad i klimatsammanhang. Men det talas mindre om ålgräset.

– Ålgräs tar upp massor med koldioxid. Det begravs i sedimenten i form av organiskt material som består av kol och näringsämnen och de kan stanna där i tusentals år. Det blir en kolsänka som om den får vara ostörd har stor potential, säger Theodor Kindeberg.

Läs mer: Specialbyggda skyddsområden ska rädda det livsviktiga ålgräset