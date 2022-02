Platsbrist på Sös-akuten – patienter fick vänta på golvet

Södersjukhuset, Sös, på Södermalm i centrala Stockholm befinner sig redan i förstärkningsläge på grund av en ansträngd vårdsituation. Under natten mot tisdagen larmade personal på sjukhusets akutmottagning om en kaosartad situation då ett stort antal patienter sökte vård.

– Vi har väl 200-250 som mest per dygn vanligtvis. Nu var det 134 patienter på en gång klockan 00.33. Det var väldigt många som väntade på vårdplats, säger Clara Strömberg, överläkare och ordförande för läkarföreningen på Sös.

Enligt uppgifter till DN låg patienter på golvet i brist på plats och ansvariga läkare hade stora problem att hinna med. Av de 134 patienter som befann sig på akuten vid halv ett-tiden på natten hade 79 inte hunnit få en första kontakt med läkare, enligt Clara Strömberg. 21 av patienterna bedömdes som ”orangea”.

– Då har man exempelvis hög puls eller hög feber. Det är något som avviker och som man behöver bli undersökt för snabbt. Sedan vet man ju inte vad som döljer sig hos de andra 100 som inte har blivit påtittade, säger hon.

Hon var inte själv i aktiv tjänst under natten, men beskriver hur hon följde situationen via sin laptop. Bland annat skickades nöd-sms ut för att få in fler läkare.

– De fick in ett par läkare då, men det är ju som att vattna i havet, säger hon.

Clara Strömberg berättar att facket larmade om en ansträngd situation redan i januari 2020 – precis innan pandemin bröt ut. Sedan dess har arbetsbelastningen på akuten varit extremt hög.

– Folk orkar inte jobba extra något mer. Många jobbar redan varannan helg. De orkar inte längre. Vi har kramat blod ur en sten när det gäller bemanningen redan, säger hon.

Nu vill Clara Strömberg att sjukhuset omgående tar fram lösningar gör situationen bättre.

– Det här är hands-on nu. Det är inte om ett år eller en vecka. Vi vill ha en åtgärdsplan som fungerar akut med lite sting i, säger hon.

Södersjukhusets chefläkare Anne Kierkegaard skriver i ett mejl till DN att sjukhuset har brottats med svårigheter att bemanna under en längre tid men att läget på akuten kulminerade under måndagen. Hon berättar att den mycket ansträngda situationen uppstod som ett resultat av få vårdplatser på grund av pandemin, i kombination med hög frånvaro bland personalen och ovanligt många patienter.

Hur påverkas patientsäkerheten i det här läget?

”Det kan innebära en patientsäkerhetsrisk. Det är bevisat att överbelastning på akutmottagningen och vårdplatsbrist kan påverka patientsäkerheten.”

Hur kommer ni att agera framåt?

”Vi förstärker med extra läkarresurser från andra verksamheter eftermiddagar och kvällar de närmaste dagarna”, skriver Anna Kierkegaard.

Sjukvården i Stockholms län har under en längre period varit hårt pressad av både personalbrist och skenande covidsmitta. Periodvis har även bristen på vårdplatser varit akut. I början av januari larmade personal på Danderyds sjukhus om att patienter fick ligga på läkarexpeditioner som gjorts om.

