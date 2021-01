Pojke anhållen för knivdåd på skola

– Ja, han är anhållen och misstänkt på sannolika skäl, säger polisens utredare Andreas Hermann.

Larmet kom in till polisen via SOS Alarm vid lunchtid på måndagen. I samband med ett bråk inne på skolan hade en person fått skär- eller stickskador. När polisen kom dit hade den misstänkte gärningspersonen redan försvunnit. Händelsen inträffade i en kafédel på skolan och offret vårdades under måndagen för livshotande skador.

Polisen fick tidigt uppgifter om vem som skulle kunna ligga bakom dådet och genomförde husrannsakan på flera adresser – men utan resultat. Men sedan kom den misstänkte själv in till polisstationen i Trelleborg och anmälde sig. Pojken har förhörts, men polisen är förtegen om den misstänktes inställning till det inträffade eller vad som föranlett den våldsamma händelsen på skolan.

– Han hördes igår kväll initialt. Jag kan inte säga så mycket om förhöret, mer än att hans försvarare var med och socialtjänsten, säger Andreas Hermann.

