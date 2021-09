Polis fortsätter söka efter försvunnen kvinna

Just nu pågår en omfattande sökinsats efter Malmökvinnan som anmäldes försvunnen under natten till lördag.

– Sökinsatsen har pågått i princip hela tiden sedan anmälan kom in sent i fredags. Under måndagen söker vi med ett stort antal patruller i Oxie där kvinnan sågs senast. Vi har hundar, hästar, drönare och vanliga patruller till vårt förfogande, säger Calle Persson vid polisens ledningscentral.

Den försvunna kvinnan är i 30-årsåldern och sedan tidigare i helgen sitter en man i 50-årsåldern anhållen i utredningen.

–Det har funnits en relation tidigare mellan de här två och våra efterforskningar har vi fått fram information som gör det intressant för oss att söka i Oxie med omnejd, säger polisens presstalesperson Nils Norling.

Den anhållne mannen greps kort efter att polisen fått in en anmälan om att kvinnan var försvunne på lördagsnatten. Polisen kontrollerade då hennes bostad, som var tom.

– Vi har inte kunnat komma i kontakt med henne och vi har information som tyder på att mannen varit inblandad i hennes försvinnande, säger Norling.

Kvinnan ansökte nyligen om ett kontaktförbud mot en man, men fick avslag. Polisen kan i nuläget inte säga om det handlar om det är samme man som nu sitter anhållen.

– Jag har blivit konfronterad med de här uppgifterna tidigare men kan tyvärr inte svara på det i nuläget, säger Nils Norling.

Polisen efterlyser nu allmänhetens upplysningar rörande en silverfärgad bil som observerats i området vid tiden för försvinnandet. Under måndagen har polisen även gått ut med en bild på den försvunna kvinnan.

– Den som leder sökinsatsen har gjort bedömningen att läget är så pass allvarligt att vi behöver öka möjligheterna att få kontakt med någon som vet något om var den här kvinnan finns eller som har sett henne, som kan leda till att vi hittar henne. Det är långt ifrån alla gånger man gör så här och det kan ses som ett mått på allvarligheten från polisens sida. Vi behöver hitta den här kvinnan helt enkelt, säger Nils Norling.