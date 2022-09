Polisarkeolog deltar i skelettjakt på Gotland

DN har i en rad artiklar berättat om hur den 62-åriga lantbrukaren Sven Sjögren försvann i närheten av Lummelundagrottan på Gotland 1972. Den märkliga historien har genom åren triggat mångas nyfikenhet och den etablerade uppfattningen, också i podden Kalla fall, är att han har mördats.

Platsen för försvinnandet är den övertäckta Etelhemstippen och det var där som en skelettspecialiserad spårhund markerade en plats strax före midsommar. Några veckor senare fick man markägaren Region Gotlands tillstånd att gräva i första jordlagret, och senare i andra.

Grävningen återupptas nu på måndag och i det arbetet ska man under fyra dagar bistås av arkeologen Jesper Olsson från Nationellt forensiskt centrum, NFC.

– Det är vi som gör utgrävningen, men han är med i en rådgivande funktion. Det är ingen pågående förundersökning, däremot vill han gärna se hur det ser ut när man gräver i en gammal soptipp och om vi påträffar ben så kommer polisen att ta över direkt, säger Urban Gärdek från Kalla fall.

Sven Sjögren ägde värdefull mark som en annan person sålde bakom hans rygg. Det var i samband med detta som han försvann och den andra mannen blev huvudmisstänkt i fallet. Urban Gärdek tycker att oddsen för att hitta de mänskliga kvarlevorna har blivit allt bättre med tiden.

– Under vårt arbete har vi hittat nya uppgifter som inte varit kända tidigare och de har bland annat pekat på att Svens skulle ha begravts i just den här tippen. Vi har till exempel gått igenom flygbilder från början av 1970-talet och den plats som sökhunden markerade ligger just i den del som fortfarande var i bruk då, säger Urban Gärdek.

Han och hans kollegor har förhört sig med kriminaltekniker om de kemiska förutsättningarna för mänskliga kvarlevor i den aktuella jordmånen och lägre ner. Miljön är fördelaktigt syrefattig, men sedan beror det på vad för annat som legat kring den eventuella kroppen.

– Vår arbetshypotes är ju att Sven Sjögren blev mördad av en specifik person som sågs på soptippen dagen efter försvinnandet och han har bevisligen ljugit i polisförhör om vad han gjorde den dagen. Vi har en väldigt stark indiciekedja, men vårt mål är inte i första hand att sätta dit någon mördare, utan det är att just hitta kroppen, säger Urban Gärdek.

