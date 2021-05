Polisen: 100 ton narkotika smugglas årligen

Mellan 100 och 150 ton narkotika smugglas årligen till Sverige, uppskattar polisen i en ny rapport från den nationella operativa avdelningen, Noa.

Uppskattningen görs efter en genomgång av material från krypteringstjänsten Encrochat, som svensk polis fick tillgång till efter det att fransk polis lyckats knäcka tjänsten förra våren. Materialet från Encrochat, som alltså utgörs av konversationer mellan kriminella, visar att narkotikasmugglingen bedrivs i en ”närmast industriell skala”, skriver polisen i ett pressmeddelande.

I rapporten har polisen identifierat 84 centrala aktörer för den internationella narkotikasmugglingen till Sverige. Relativt många av dem befinner sig i Spanien, med majoriteten bosatta helt eller delvis på den spanska solkusten.

Drygt hälften av narkotikan de hanterar utgörs av hasch, knappt en fjärdedel utgörs av marijuana, och drygt tio procent vardera utgörs av kokain och amfetamin.

Enligt rapporten sker smugglingen vanligast med hjälp av vägtransporter där man gömmer narkotikan i laglig last. Slutdestination är främst Stockholm, Malmö och Göteborg, men även flera mellanstora städer.

De 84 huvudaktörerna bedöms genomföra omkring 850 storskaliga smugglingsförsök per år med vägtransport. Variationen på mängd per smugglingsförsök är stor, men ett 40-tal aktörer bedöms smuggla narkotikapartier som överstiger ett ton per år. Vissa bedöms smuggla så mycket som åtta ton årligen.

Bland Encrochatanvändarna bedöms Öresundsbron vara den vanligaste smuggelvägen in till Sverige, men även andra gränsövergångar diskuteras, enligt rapporten.

”Polisens tillgång till krypterad kommunikation mellan kriminella skulle öka våra möjligheter att förebygga, upptäcka och förhindra grov organiserad brottslighet. Det är också uppenbart att rättsväsendet inte är dimensionerat för den omfattande narkotikamarknad vi har i Sverige”, säger Linda H Staaf, chef för underrättelseenheten vid Noa, i ett pressmeddelande.

Även om inte all narkotika konsumeras i Sverige innebär siffran om 100–150 ton att bedömningar från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) om att cirka 15 ton narkotika konsumeras årligen i Sverige troligen är i underkant, enligt polisen.

Beräkningen i rapporten är dock behäftad med flera osäkerhetsfaktorer, den kan vara både en överskattning och en underskattning, enligt polisen. Det handlar bland annat om att analysen bygger på kommunikation som skett under en begränsad period och grundar sig på en ensam källa, Encrochat.

