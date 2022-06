Polisen: Åk inte bil i Stockholms innerstad – trafikkaoset förvärras

En kaosartad vecka i huvudstadstrafiken når sitt crescendo när årets upplaga av Stockholm Marathon går av stapeln på lördagen. När tusentals personer ska springa 42 195 meter på Stockholms gator blir framkomligheten i stora delar av innerstan kraftigt begränsad. Flera stora gator kommer att vara avspärrade från klockan 11.30 fram till dess att loppet är över vid 19-tiden. Lidingövägen mellan Erik Dahlbergsgatan och Valhallavägen är avstängd redan från klockan 09 på morgonen.

– De drar snöret på vissa ställen och då kommer man släppa på för trafik men min extremt tydliga rekommendation är att undvika bilen under hela lördagen, säger Mats Eriksson, presstalesperson vid polisen i Stockholm.

Under loppet passerar löparna Östermalm, Vasastan, Kungsholmen, Norrmalm, Djurgården, Gamla stan och Södermalm. Alla busslinjer i innerstan påverkas av loppet. Stombussarna på linjerna 1,2,3,4 och 6 påverkas från klockan 11 fram till åtminstone klockan 20.

FN:s klimatmöte som pågått mellan 2–3 juni i Stockholm har vid upprepade tillfällen orsakat stopp i trafiken eftersom en del delegater haft poliseskort. En del av dessa lämnar stan redan på fredagen men vissa blir kvar även i helgen.

– Vi har inte alla detaljer så det är svårt att planera för när de kommer att åka till sina hotell eller till Arlanda, men det kommer att krocka delvis med Stockholm Marathon, säger Mats Eriksson.

Polisavspärrningar i Stockholm tidigare i veckan. Foto: Magnus Hallgren

För att ta sig fram i stan under lördagen rekommenderar SL att man åker tunnelbana eller båt.

– Vi kommer att sätta in långa tåg på tunnelbanans röda linje. Vid behov har vi extra tåg som kan sättas in vid vissa tidpunkter. Innan starten är det exempelvis många som vill ta sig till Stadion via tunnelbanan, säger Andreas Strömberg, presskommunikatör på SL.

För den som vill ta sig till Djurgården på lördagen kommer SL att sätta in extra pendelbåtar, då spårvagnen i city är avstängd under tiden loppet är igång.

I helgen väntar även störningar i den spårburna trafiken mellan Stockholm och Uppsala. pendeltågssträckan Solna-Häggvik ersätts med buss, eftersom Trafikverket utför spårarbete.

På söndag och måndag fortsätter störningarna i trafiken. Världsmiljödagen påverkar många innerstadsbussar och nationaldagsfiranden begränsar framkomligheten för både bussar och spårvagnstrafik mellan T-centralen och Waldemarsudde.

Om du ska resa i Stockholm: ● Undvik bilen i innerstan klockan 11–20 på lördagen. ● Busstrafiken påverkas under samma tid, SL uppmanar den som måste ta bussen att vara ute i god tid. ● Längre restider med pendeltågen norrut, på sträckan Solna-Häggvik ersätts trafiken av buss. Även andra tåg mellan Stockholm-Uppsala påvekas. Läs mer om trafikläget på sl.se. Visa mer

