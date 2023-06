Polisen: Säkrare i Limhamn än i Malmö i stort

Logga in

Fyra våldsdåd med gängkriminella kopplingar har skett mot en och samma lägenhet i Limhamns sjöstad i Malmö de senaste två åren, vilket DN tidigare rapporterat. På sociala medier skriver kritiker saker som att politikerna älskar att förstöra staden och att förändringen på Limhamn är ”förfärligt ledsam”. De ger bilden av ett område i totalt förfall.

Men enligt polisen stämmer denna bild illa överens med verkligheten.

– Om du jämför med Malmö som helhet har du en mycket mindre risk att utsättas för brott i Limhamn än i Malmö i stort, säger Göran Holmgren, kommunpolis i den västra delen av staden.

Polis på plats efter larm om en termosbomb i Limhamns sjöstad. Arkivbild. Foto: Anders Hansson

Varje år gör polisen en trygghetsmätning i Malmö genom enkätundersökningar. Där fångar de upp hur många som utsatts för brott det senaste året, men också hur många som upplever oro för olika typer av brott. I hela Malmö svarade tusentals slumpmässigt utvalda personer på enkäten för 2022, i området Limhamn-Bunkeflo fanns nästan 400 av dem.

Andelen i området som säger att de inte utsatts för något som helst brott har legat relativt stabil mellan 75-80 procent de senaste fem åren. Andelen som varit orolig för att utsättas för brott har också legat stabil på ungefär samma nivåer.

Varje år tar polisen fram ett så kallat problemindex, ett sammanfattande värde på all data om störningar, känsla av otrygghet och oro och utsatthet för brott som de fått in från malmöborna. Ingen dramatisk förändring har skett där heller i Limhamn även om det blev en viss försämring från 2021 till 2022. Problemindexet varierade också under pandemiåren.

– Den uppfattningen som vi har är att man upplever sig som otryggare, men risken för att utsättas i just Limhamn är inte jättestor, säger Göran Holmgren.

Han pekar till exempel på siffrorna i statistiken som visar att mindre än en procent av de svarande i Limhamn uppger att de varit utsatta för fysiskt våld de senaste tolv månaderna, men att en tredjedel är oroliga för att utsättas för överfall eller misshandel. Göran Holmgren tror att sociala medier påverkar bilden av Limhamns sjöstad.

”Om du jämför med Malmö som helhet har du en mycket mindre risk att utsättas för brott i Limhamn än i Malmö i stort”, säger kommunpolis Göran Holmgren. Foto: Anders Hansson

Samtidigt förstår kommunpolisen att de upprepade attackerna mot en lägenhet i området, där två bröder som enligt polisen har kopplingar till gängkriminalitet står skrivna, skapar rädsla.

– En–två familjer i ett trapphus kan sätta skräck i alla andra om de inte sköter sig, så vill vi inte ha det, säger Göran Holmgren.

– Det är väldigt negativt för området. Det skapar en otrygghet, folk går inte och handlar, går inte ur

Malmös kommunala bostadsbolag MKB har försökt få familjen i den aktuella lägenheten vräkt men fått nej från både hyresnämnden och Svea hovrätt. Enligt MKB har flera personer boende i fastigheten valt att flytta på grund av attackerna och bostadsbolaget har för tillfället stoppat inflyttningar i huset på grund av säkerhetsskäl.

