Polisen samlar tips om försvunnen kvinna

Den kvinna i 25-årsåldern som varit försvunnen i västgötska Grästorp sedan i söndags kväll var tidigt på lördagsförmiddagen fortfarande inte hittad, uppger Fredrik Svedemyr, presstalesperson vid polisen.

På fredagen häktades en man i 40-årsåldern av Skaraborgs tingsrätt som misstänkt för människorov, och sökandet efter kvinnan fortsätter nu inom ramen för en förundersökning.

Därutöver har inga aktiva sökinsatser under helgen men patruller kommer att vara på plats, säger Svedemyr:

– Polisen kommer att ha två patruller på plats, i huvudsak i trygghetsskapande syfte och för att fånga upp eventuella tips och iakttagelser, säger han.

Den 25-åriga kvinnan försvann efter en promenad sent i söndags kväll. Polisen har tidigare under veckan sökt intensivt i området, bland annat med helikopter, drönare och hundpatrull.

Under fredagen kallades Missing people in och mellan 250 och 300 frivilliga ska ha anslutit sig till sökandet som pågick under dagen.

Förundersökningen om människorov går vidare under nästa vecka.

– Under måndagen kommer vi att inrätta särskild utredningsorganisation för att hantera detta utredningsmässigt och som leds av kammaråklagaren, säger Fredrik Svedemyr på polisen.

Mannen som häktats för människorov har suttit anhållen sedan i tisdags och nekar till anklagelserna, enligt mannens advokat.