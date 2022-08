Polisen söker försvunnen man i Ulricehamn

Polisen har under natten sökt efter mannen utan resultat och beslutade att under söndagsmorgonen gå upp i ”särskild händelse” vilket innebär att mer resurser kan kallas in.

Polisen har också inlett ett räddningstjänstärende och kommer att få hjälp i sökandet av Försvarsmakten senare under dagen.

Mannen var vid försvinnandet iklädd en grå tröja med huva, mörkblåa byxor och svarta låga gummistövlar. Han är cirka 166 centimeter lång och har kortklippt hår.