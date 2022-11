Polisen som grep Engström: “Demonen i honom bara försvann”

På eftermiddagen den 6 juli stod Andreas Gran och hans kolleger på Donners plats och pratade med folk. Syftet var att sprida trygghet och samtidigt hålla koll på omgivningen. Poliserna visste att Centerledaren Annie Lööf var i närheten.

Andreas Gran har jobbat under flera Almedalsveckor och beskriver det som ett speciellt uppdrag, något helt annat än hans vanliga jobb mot den grova brottsligheten i Stockholm.

– Almedalen är väldigt vänligt och människor är inte vana vid att polisen till exempel går fram och konfronterar någon. Här blir det på ett helt annat sätt, därför försöker vi agera så diskret vi kan. Samtidigt får ingenting hända i Almedalen, så är det bara, säger Andreas Gran.

Strax före klockan 14.00 fick han gå på lunch, lämnade Donners plats och gick ner till hamnen för att äta i en polisbuss. Då kom en kvinna springandes, chockad men ändå tydlig.

– Jag förstod direkt att det här inte är någon som vill anmäla en borttappad mobiltelefon.

Kvinnan berättade att någon blivit knivskuren och Andreas Gran hoppade ur bilen med kollegan efter sig. I vanliga fall skulle han dragit upp sitt tjänstevapen, men gjorde inte det.

– Jag sade till och med ursäkta när jag trängde mig förbi människor som gick omkring som om allt vore som vanligt.

Donners plats och gränden där Engström greps. Foto: Tim Aro/TT

När han kom fram till Donners plats var det alldeles tyst och nästan tomt. En surrealistisk känsla, beskriver Andreas Gran. Då såg han två personer som pekade upp mot en gränd, och när han sprang dit såg han en svartklädd man ligga i rännstenen. Theodor Engström. Men Andreas Gran trodde först att han var brottsoffret.

– Jag letade i bakhuvudet efter vad jag lärt mig om akutsjukvård.

Mittemot stod tre, fyra personer och tryckte sina kroppar mot väggen och Andreas Gran undrade varför de inte hjälpte till. Då såg han kniven.

En dubbeleggad dolk med 18 centimeter långt knivblad som låg på kullerstenarna.

”Är det här gärningsmannen?”, frågade Andreas Gran personerna som stod mot väggen, och när de nickade tyst ställde han blixtsnabbt om.

– Yrkesmässigt tänkte jag att bra, då vet jag hur jag ska agera.

Andreas Gran satte ett knä i bröstet på Theodor Engström som inte gjorde motstånd utan viftade lite med armarna. Andreas Gran tittade ner på hans ansikte och tänkte att ”dig har jag inte sett förut”.

– Var kom han ifrån? Jag fick inte alls ihop den här personen med gärningen. Att han skulle vara kapabel till allt våld, hat och ursinne. Nu låg han bara där, utan kamp, helt tom. Det var som att demonen i honom bara försvann. Att han var klar, säger Andreas Gran.

Polis var snabbt på plats när Ing-Marie Wieselgren mördades den 6 juli under Almedalsveckan. Foto: Beatrice Lundborg

Han vände på Engström, och såg att han bar en stor ryggsäck.

– Min första tanke var att shit, det är därför. Det är en bomb. Han har väntat på oss. Det kommer fler attacker.

I huvudet rusade allt Andreas Gran lärt sig, om attentat som kommer i flera vågor och hur gärningsmän medvetet lurar fram polis och ambulans för att kunna attackera igen. Tryggheten över att veta precis vad han skulle göra – gripa, handfängsla – försvann.

Då kom två operatörer från Nationella insatsstyrkan, den enhet inom polisen som är specialtränad för svåra situationer som terroristattentat. Operatörerna slet bort väskan.

”En sak jag aldrig kommer glömma är när han sade 'I hate the Swedish people', om och om igen”

Poliserna ställde frågor till Engström som ömsom svarade klart och tydligt på vilket personnummer han hade och vad som fanns i väskan, ömsom ”svamlade”. Ibland pratade han engelska och poliserna provade att fråga ut honom på olika språk.

– En sak jag aldrig kommer glömma är när han sade 'I hate the Swedish people', om och om igen, säger Andreas Gran.

Medan han jobbade försökte han febrilt förstå vad det var som hänt.

Platsen där Engström greps. Från polisens förundersökningsprotokoll. Foto: Polisen

Samtidigt flockades journalister och allmänheten kring dem och Andreas Grans kolleger hade fullt sjå att få dem att backa undan.

Till slut ledde de in Engström in på bakgården till en restaurang. Andreas Grans kollega försökte under tiden ge Ing-Marie Wieselgren första hjälpen, förgäves.

Där och då hade Andreas Gran ingen aning om att det var en misstänkt terrorist han hade gripit, och så här i efterhand tonar han ner insatsen.

– Det är mest andra som påtalar det, att du grep en terrorist. Men känslan är inte så. Han låg redan still när jag kom, och jag behövde inte brottas med hans demoner. Jag känner inte samma stolthet som om det fortfarande hade varit pågående.

Engström räknade med att dö i sitt attentat och han hade kunnat bära självmordsbälte. Men det var inget Andreas Gran tänkte på där och då. Däremot har han haft andra tänk om-tankar, som kommit upp igen nu i samband med rättegången.

För vad hade hänt om Andreas Gran och hans kolleger hade varit kvar på Donners plats när Theodor Engström attackerade Ing-Marie Wieselgren?

”Min första tanke var, har jag mött honom och missat honom? För då hade jag klandrat mig själv. Han var en så udda typ”

– Det gick förmodligen så snabbt att vi inte skulle kunnat hindra hans attack. Däremot hade vi agerat så som vi är tränade. Vi hade använt våld, sannolikt skjutit, och det hade blivit en ännu farligare situation även fast vi var tvungna, säger Andreas Gran.

Ett annat scenario som han gått igenom i huvudet är om han borde ha ingripit mot Theodor Engström tidigare under dagen.

– Min första tanke var, har jag mött honom och missat honom? För då hade jag klandrat mig själv. Han var en så udda typ, som släppt från himlen, att jag hade gått fram till honom och kontrollerat honom. Men nu vet jag via mina kolleger att nej, vi tog inte samma väg som honom.

Fyra dagar efter att Andreas Gran grep mördaren, ändrades misstanken till terrorism. Det är inte första gången han hamnar mitt i ett terrordåd – år 2017 var han en av dem som ledde delar av den stora insatsen på Drottninggatan i Stockholm.

– Det är klart jag har tänkt på att jag varit i närheten av två större händelser som klassas som terrorism, åtminstone i åtalet. Samtidigt har jag inte gjort något speciellt, även om detta blir stort medialt. Det finns andra händelser som inte får samma uppmärksamhet där jag tycker att jag har uträttat mer.

