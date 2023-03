Polisen tror nya våldsdåd i Malmö hänger ihop

De senaste dagarna i Malmö har varit fyllda av våldsdåd.

Under torsdagskvällen skedde en kraftig explosion i kvarteret Lugnet som skadade en port till ett lägenhetshus. Dagen därpå kom en skottskadad man in till akuten sent på kvällen. Senare skedde ännu en sprängning, denna gång på Rosengård.

Under lördagen och söndagen hittades skotthål i fönstren till två olika lägenheter.

Och fredagen för en dryg vecka sedan sköts fyra tonåringar i stadsdelen Oxie.

Malmös polisområdeschef Petra Stenkula kallar händelserna en ”tillfälligt upptrappad våldseskalering”, och menar att polisen sett liknande mönster till och från i staden under två års tid.

– Vi gör naturligtvis allt vi kan för att dämpa det, men under allt detta ligger en eller par konflikter mellan kriminella som ger upphov till det vi nu ser, säger hon.

Hon påpekar att flera av våldsdåden skett relativt tidigt på kvällen, och jämför med mordet på Emporia i augusti som skedde mitt i eftermiddagsrusningen. Såväl sprängningen på Lugnet, som skottlossningen i Oxie inträffade förhållandevis tidigt.

– Det är ju inte nytt, men lite ovanligare. Det är mer farligt eftersom det är mycket vanliga människor som är ute och rör sig. Naturligtvis ser vi oroligt på det, säger Petra Stenkula.

Stora skador efter en detonation vid en port på Lugnet i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Kopplar ni ihop den senaste tidens händelser?

– Ja, delvis gör vi det. Sedan får ju förundersökningarna ge vad som är det ena och vad som är det andra. Men det vi ser nu är inget nytt som sker, utan det hör ihop med tidigare konflikter och tidigare ärenden. Det är ungefär samma kriminella som har verkat under cirka två års tid nu här i Malmö. Sedan är det lite beroende på om de är frihetsberövade, om de befinner sig i landet, om de för tillfället är vänner eller ovänner och så vidare som gör att det tillfälligt kan bli såna här våldseskaleringar.

Utan att gå in på detaljer berättar Petra Stenkula att polisen gör resursförskjutningar, både i Malmö och i Region Syd, för att möta och dämpa eskaleringen.

– Sedan handlar det om att vi helt enkelt behöver gripa personer i de här kriminella kretsarna så de blir frihetsberövade.

Polis undersöker skotthål vid en lägenhet på Limhamn i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Vidare arbetar polisen med förebyggande arbete mot unga i riskmiljöer, enligt Stenkula. De önskar också få tips av allmänheten när något avviker från normalbilden, för att kunna göra fler kontroller av misstänkta personer.

Vid sidan av eskaleringen i Malmö har Stockholmsområdet varit svårt drabbat av gängvåld under vintern och fått förstärkning från övriga landet, inklusive från Malmö. Petra Stenkula vill inte berätta hur mycket personal från Malmö som nu arbetar i Stockholm.

– Men det är klart vi måste hjälpas åt med den situationen som är i Stockholm också. Det i sig har inte någon betydelse för själva våldseskaleringen här, vi är mycket personal i Stockholm men det gör ju att vi ytterligare behöver spetsa vår verksamhet här nu för att inrikta oss på gängkriminaliteten, säger hon.

Bombtekniker på plats efter en detonation på Rosengård i Malmö. Foto: Johan Nilsson/TT

Vid 21-tiden på söndagskvällen greps en man i 18-årsålder misstänkt för grovt vapenbrott på Almgården i Malmö. Det var i samband med en kontroll som mannen försökte springa från platsen, vilket misslyckades.

– I nära anslutning till honom anträffas en pistol så han grips och sitter numer anhållen för grovt vapenbrott, säger Nils Norling, presstalesman vid polisen.

Han uppger att polisen känner till mannen, men inte i nuläget kan säga om händelsen går att koppla till övriga ärenden i helgen.

– Det är inte rubricerat som förberedelse till mord eller liknande så det går inte att säga om vapnet skulle användas, men det kan inte heller uteslutas, säger Nils Norling.