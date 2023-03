Polisen varnar för narkotikaklassade preparat efter ungdomars död

Under den senaste tiden har flera unga personer dött under oklara omständigheter i Värmland. Bara under den senaste veckan har två personer dött.

– Vi ser en tendens som är allvarlig och oönskad, säger polisens presstalesperson Lars Hedelin.

Polisen befarar att dödsfallen inträffat i samband med intag av någon typ av narkotika.

– I vårt lokalpolisområde i norra Värmland har ett flertal unga vuxna, bara under de senaste veckorna, avlidit i vad vi befarar är förgiftning av okända preparat, säger Morgan Olsson, tillförordnad chef för LPO Torsby i ett uttalande.

Vilken typ av narkotika som kan ha använts vet polisen inte i nuläget, men en teori är det narkotikaklassade läkemedlet tramadol. Tidigare i vinter dog en 14-årig flicka i Dalarna efter att ha konsumerat preparatet tillsammans med alkohol.

Polisen inväntar obduktionsrapporterna från den senaste tidens dödsfall i Värmland innan man fastställer dödsorsakerna, men varnar redan nu för att använda narkotikaklassade preparat.

– Det är möjligt att unga på något sätt tror att preparat som är eller förefaller vara fabriksproducerade är okej och inte så farliga, och därför underskattar riskerna. Att peta i sig ett narkotikaklassat läkemedel, i synnerhet efter att ha druckit alkohol med den omdömesförsämring det innebär, är fullständigt livsfarligt, säger Morgan Olsson i uttalandet.