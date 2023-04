Polisen varnar för ny drog efter flera dödsfall

Logga in

Polisen i Skaraborg utreder sedan en tid tillbaka ett flertal dödsfall i olika åldrar. Det är oklart hur personerna dött, men i samband med att de har hittats har även tabletterna som ser ut att vara tramadol hittats på platsen.

– Vi har gjort beslag av något ser ut som tramadol. Men den tekniska analysen visar att det är något annat i. Det verkar vara en tramadol som är mycket starkare än vad drogen brukar vara. Det kan vara så att det är något annat i tabletterna, säger Morgan Tärning.

Polisen är förtegen kring dödsfallen och vill inte kommentera de enskilda fallen. Men ingen person är misstänkt för något brott.

– Jag kan säga att vi utreder flera dödsfall med personer i skiftande åldrar. Det är inte bara ungdomar. Men vi vet att tramadol är en vanlig ungdomsdrog som säljs i skolor.

Tabletterna ser ut som tramadol men den tekniska analysen visar att tabletterna innehåller något annat. Foto: Polisen

Tramadol är narkotikaklassat och avsett att användas vid vissa typer av smärta. Drogen förekommer vanligtvis som tablett eller kapsel. Enligt Morgan Tärning är den nya drogen som hittats särskild farlig i kombination med alkohol.

Under förra månaden gick polisen i Värmland ut med en varning om att flera ungdomar har dött i länet under den senaste tiden. Då varnade polisen i Värmland för ett okänt preparat, som man tror ska ha konsumerats i samband med dödsfallen. Men polisen ser i nuläget inget samband mellan händelserna i Värmland och Skaraborg.

– Vi talar inte med andra polisdistrikt i nuläget, säger Morgan Tärning vid polisen i Skaraborg.

Polisen i Skaraborgs län har under den senaste tiden gjort flera beslag av narkotika. Under förra månaden åtalades åtta personer efter att polisen slagit till på olika platser i länet i förra sommaren. Under tillslaget hittades stora mängder narkotika och vapen.

– Vi är inte förskonade från narkotikabrott. Vi ligger på en snittnivå över riket. Men det är inte så att vi sticker ut. Vi har gjort stora beslag av narkotika i Skaraborg den senaste tiden. Men vi vet inte om det som händer nu är kopplat till allt annat som händer.