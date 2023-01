Polisförbundet larmar om brist på vinterkläder

Polismyndigheten har i månader förberett sig inför EU-mötet i Kiruna. Under mötet kommer både EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, statsminister Ulf Kristersson (M) och Kung Carl XVI Gustaf kommer att vara på plats.

Av säkerhetsskäl kan inte Pontus Fälldin, kommenderingschef för insatsen i Kiruna, uppge hur många poliser som kommer finnas på plats.

– För de som bor i Kiruna kommer det märkas att det är många poliser, men de behöver inte känna någon rädsla. Tvärtom bör man känna sig väldigt trygg, säger han.

Poliser från hela landet har kommenderats till Sverige nordligaste stad. I slutet av november skickade polisregion Öst ut ett mejl med en efterlysning på vinterkläder till sina anställda. Något som Polistidningen var först med att rapportera om.

– Det man saknat är alltifrån jackor, byxor, kängor, vantar och mössor, en vinteruniform helt enkelt, säger Sara Walters, ordförande för Polisförbundet i Öst.

Sara Walters, ordförande för Polisförbundet i Öst är förvånad över att Polismyndigheten saknar lager för vinterkläder åt sina anställda. Foto: Privat

Sara Walters är förvånad över att Sveriges största myndighet saknar ett lager för vinterkläder i de olika regionerna.

– Tänk om vi behöver 1 000 poliser till i Kiruna, vad gör vi då? Man vet ju inte vad som kan hända.

Går det inte att köpa in kläder?

– I slutändan går det att lösa genom att köpa in det som behövs. Men inom Polismyndigheten är det upphandlingar som gäller, det ska göras på ett visst sätt. Egentligen ska det vara en speciell polisuniform för vinterarbete. Enligt reglerna så går det inte att bara gå på stan och köpa vad som helst, förklarar Sara Walters.

Hon nämner också att kriget i Ukraina delvis har ställt till det eftersom fabriker inte kunnat levererar som planerat. Nu hoppas hon att myndigheten utvärderar insatsen och tar fram vinterkläder för sin personal.

– Jag hoppas att man ser till att skaffa sig ett lager av vinterkläder. Poliser behöver få den utrustning man behöver på sin hemort, för att kunna åka iväg snabb, säger Sara Walters.

Kommenderingschefen Pontus Fälldin är inte orolig för att poliserna på plats kommer att frysa.

– Vi har planerat för att det kommer bli väldigt kallt, även om det sannolikt inte kommer att bli så. Alla som kommer vara i Kiruna kommer att ha kläder för sträng kyla, säger han.

Pontus Fälldin är inte orolig för att poliser kommer frysa under mötet i Kiruna. Foto: LARS HEDELIN

Han anser att alla poliser i Sverige är vana vid att stå ute i kyla vid till exempel trafikolyckor, oavsett om det är i norra Sverige med minusgrader och snö eller på skånska slättlandet i snöblandat regn och blåst.

Vad tänker du om att region Öst saknar lager av vinterkläder?

– Vi har kläder så att vi klarar Kiruna utan problem, vi har även litegrann att tillhandahålla för de som kommer upp om de inte skulle ha med sig. Sedan hade vi kanske önskat att vi hade ett större lager.

Varför har inte polismyndigheten ett lager av kläder?

– Vi har länge levt under en just in time ekonomi. Under de senaste åren har vi insett att vår beredskap inte var den bästa och därför har vi under de senaste åren lagt på oss mer och mer lager. Det kommer att fortsätta framöver för att få en bättre beredskap, säger Pontus Fälldin.