Poliskällor: Mördade 27-åringen levde under dödshot

Mordet på 27-åringen är det 47:e mordet i Sverige med koppling till den gängkriminella miljön. Därmed är fjolårets totalsiffra på 45 passerad. I Stockholm blev 27-åringen det 22:a dödsoffret i år.

Mannen, som sköts till döds med ett flertal skott, har sedan länge levt under dödshot. Han har tidigare varit en av de ledande personerna i det så kallade Östberganätverket och har själv utsatts för flera mordförsök, samtidigt som han varit misstänkt i en lång rad grova våldsbrott, bland annat mord- och mordförsök. Flera av hans allierade har mördats under de senaste åren, bland annat i ett garage i Östberga. Den utpekade ledaren för nätverket mördades så sent som i december i år på ett hotell vid Frihemsplan i Stockholm.

Nätverket splittrades 2019 efter en konflikt om de pengar som narkotikahandeln nätverket bedrivit uppstod. En av de teorier polisen arbetar med nu är att det är den konflikten som lett till mordet på 27-åringen – han ska alltså ha mördades av sina forna vänner.

Enligt DN:s poliskällor måste det ha varit ett välplanerat mord, utfört av personer som visste exakt vad de gjorde.

– Bara att locka fram honom måste ha varit ett svårt jobb, han har legat låg under en längre tid, säger en polis med insyn.

Mordet innebär att det i polisregion Stockholm syd begåtts 16 mord i år. De betyder i sin tur att av alla mord i Sverige ligger 34 procent av utredningarna på de redan hårt ansträngda grova brottsutredarna i regionen.

– Det är ”all time high”, vår grova brottsutredare arbetar nu uteslutande med mordärenden. Annan grov brottslighet får vi ta hjälp av anda enheter, som till exempel lokalpolisområdena, säger Åsa Hansson, till förordnad chef för Grova brott Syd.

Enligt henne är det ”tur” att det begåtts relativt få mord i polisregion Nord under det gångna året som hittills i år endast haft en dödsskjutning kopplad till kriminella nätverk.

– Vi står inte ensamma, vi lånar in resurser från andra regioner och enheter och har blivit allt bättre på att samverka. Men det går inte att sticka under stol med att trycket på våra utredare är oerhört, säger Åsa Hansson.

Förutom de mord som inträffat i år finns det fler öppna, äldre mordärenden där utredning fortfarande pågår. Redan förra hösten larmade Åsa Hansson om situationen.

Åsa Hansson, till förordnad chef för grova brott i Stockholm Region Syd Foto: Eva Tedesjo

Det stora fokuset på mordutredningarna gör, enligt DN:s poliskällor, att en lång rad andra grova brott – några av dem som på sikt kan leda till skjutningar – inte utreds med full kraft. Även spaningsenheterna, som ska driva egna ärenden för att försöka ligga steget före de fokuspersoner man har, tvingas arbeta mer reaktivt.

– Och även om vi får stöttning från andra har vi hamnat i ett läge där utredare tvingas hoppa mellan olika utredningar, där nya, oerfarna poliser i princip måste läras upp samtidigt som de utreder. I en sådan situation är det i princip omöjligt att få till robusta utredningar som lever upp till dagens beviskrav och som kan leda till fällande domar, säger en polis med lång erfarenhet.

Varför begås så många av morden i Polisregion Syd?

– Det är en komplex fråga. Vi har flera olika aktiva nätverk och en omfattande narkotikahandel. Många av nätverken är involverad i flera olika konflikter, en av del av dem gamla men inte glömda. Många nätverkskriminella från andra orter kommer också hit för att begår våldsbrott, säger Åsa Hansson.

Läs mer

Lyftes som föredöme - nu är Malmö i en våldsspiral

Jämnstarka gäng trappar upp det dödliga våldet i Stockholm