Polistillslag i omtalade vikingabyn

DN skrev om den omtalade vikingabyn i Sösdala utanför Hässleholm och de politiska skandaler som omgärdar den förra veckan. Det handlar om hur Hanna Nilsson (SD), kommunstyrelsens ordförande, anklagas för att ha försökt leja vikingabyns ägare som ”torped”. Syftet var att få en privatperson att dra tillbaka sitt överklagande av kommunens köp av ett äldreboende, något Nilsson förnekar. Flera polisanmälningar har gjorts mellan Nilsson och ”vikingarna”.

Under torsdagsförmiddagen har en större polisinsats skett i byn, enligt lokaltidningen Frilagt. Polisens ledningscentral bekräftar för DN att de är i ”området”.

– Det är ett utredningsarbete där som vi har hållit på med under dagen, säger Calle Persson vid polisens ledningscentral.

Han vill inte gå in på några detaljer och kan inte säga om någon är gripen.

– Förhoppningsvis kan vi återkomma under morgondagen när vi har kommit längre in i utredningen och fått gjort utredningsåtgärder på platsen, hållit förhör, gått igenom det material som behöver samlas in, säger han.

Förra veckan kunde DN rapportera att det finns tre polisanmälningar kopplade till turerna kring vikingabyn: en om utpressning, en om tjänstefel och en om förtal. De tre anmälningarna hanteras av polisens grupp för demokratihotande brottslighet i Malmö, men Calle Persson vid polisens ledningscentral vill inte uppge vilken grupp inom polisen som ligger bakom dagens insats.

– Det vill jag inte heller gå in på för det kan påverka själva utredningsarbetet, eventuella personer som kan vara av intresse för utredningen kan dra slutsatser utifrån det, säger han.

Åklagaren Ellen Randau säger att hon har fattat beslut om husrannsakan och säger att den görs inom en helt annan utredning – men hon vill inte säga vad brottsmisstankarna består av.

– Det har inte med de här politikerärendena att göra. Det är inte kopplat till de händelser som det har varit mycket om i media på sistone, säger hon.

Inga personer har gripits i samband med insatsen.

– Det har hållits förhör på platsen men det är ingen frihetsberövad i det här ärendet, säger Ellen Randau.

DN har sökt vikingabyns ägare för en kommentar.